В Армении заблокировали трансляцию авторских программ российского телеведущего Владимира Соловьева «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Об этом сообщила пресс-служба Телевизинной и радиовещательной сети Армении.

«ЗАО “Телевизинная и радиовещательная сеть” <…> заблокировала трансляцию авторских передач “Вечер с Владимиром Соловьевым” и “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”, транслируемых на территории Республики Армения по общественному мультиплексу на телеканале “РТР-Планета”», — говорится в сообщении (цитата по «Арменпресс»).

Как уточнили в пресс-службе, решение было принято из-за «постоянных» нарушений статей 5 и 6 соглашения между правительствами Армении и России о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций. Эти нарушения фиксировала Комиссия по телевидению и радио, сказано в сообщении.

Статьи 5 и 6 упомянутого договора предусматривают, что между сторонами исключены вмешательство во внутриполитическую жизнь и программы оскорбительного содержания в отношении народов двух стран.

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян в сентябре 2023 года говорила, что власти Армении обсуждают вопрос отключения российских телеканалов. Тогда она отмечала, что контент российских телеканалов носит антиармянский характер и «угрожает безопасности государства».

При этом министр высокотехнологичной промышленности Роберт Хачатрян в конце прошлого года заявил, что правительство не обсуждает возможность запрета российских телеканалов. Хачатрян отметил, что Ереван и Москва обсудили проблемы в этой сфере, армянская сторона передала свои соображения по поводу нарушений в трансляциях российских телеканалов.

В октябре 2022 года депутат Госдумы Константин Затулин и главред гостелеканала RT Маргарита Симоньян сообщили, что им запретили въезд в Армению. В марте 2023 года в Армению не впустили российского журналиста Арама Габрелянова. Все трое ранее критиковали армянского премьера Никола Пашиняна.

Сам Пашинян объяснял, что эти люди должны уважать Армению и избранную ее народом власть. По его словам, если бы они «совершили хоть один процент тех действий в отношении своих стран, которые они совершали против Армении, то они даже в свой собственный дом не смогли бы попасть». Армения — это суверенное государство, которое имеет право ожидать уважительное отношение к себе, подчеркивал Пашинян.