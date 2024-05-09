Пять человек скончались в Астрахани после употребления неизвестных наркотических веществ, еще 14 попали в больницу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. По данным телеграм-канала «112», речь идет об отравлении метадоном — от него горожане массово умирали и в 2023 году.

В ночь на 9 мая в Советском и Трусовском районах Астрахани обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет, уточнили в Следственном комитете. Тела были найдены «в различных местах, в том числе в транспортном средстве». По предварительным данным, все умершие «употребляли наркотические вещества», от отравления которыми и скончались.

«Предварительная причина смерти астраханцев — отравление неизвестным веществом», — подчеркивается в заявлении регионального СУ СКР.

В больницы с диагнозом «отравление неизвестным веществом» поступили 14 жителей областной столицы и ближайших районов. 11 пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии, добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Следователи осмотрели места обнаружения тел, назначили экспертизы, опросили очевидцев и изъяли мобильные телефоны жертв и потерпевших.

В прокуратуре области добавили, что возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотических средств (ч. 3 ст. 228.1 УК). Его расследование взял под контроль прокурор региона Сергей Фрост.

Предыдущее массовое отравление метадоном в Астрахани

Аналогичное массовое отравление произошло в Астрахани осенью 2023 года. Тогда отравились более 20 человек, трое умерли. Телеграм-канал Mash отмечал, что отравившиеся «думали, что покупают мефедрон — более дорогой наркотик», а передозировка якобы произошла «из-за разницы в качестве и необходимой “для эффекта” дозировке».

По подозрению в сбыте наркотиков были задержаны трое иностранцев — граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, находившиеся в России нелегально. Против них возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (п. «а», ч. 3 ст. 228.1 УК). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

На допросах задержанные рассказали, что работали на московских стройках и ради обогащения приняли предложение заняться сбытом наркотиков. Связавшись с «администратором» через даркнет, мигранты согласились забрать 100 доз наркотика из Ставропольского края. Более 60 закладок с этим веществом они сделали в Астрахани.

В конце 2023 года в рамках расследования из Москвы в Астраханскую область был доставлен четвертый фигурант дела — 23-летний гражданин Узбекистана. По версии следствия, он купил наркотики для перепродажи и, делая закладки в Астрахани, «по неосторожности допустил замену наркотического вещества на более сильнодействующее».

В марте 2024 года замначальника УМВД России по Астраханской области — начальник полиции Сергей Мезенов сообщал на заседании региональной думы, что в связи с массовым отравлением метадоном было возбуждено в общей сложности 39 уголовных дел. В частности, после обнаружения интернет-магазина «Мерседес», торговавшего метадоном, были задержаны 18 иностранных граждан, которые работали там курьерами и закладчиками. В рамках обысков по делам было изъято 144 кг синтетических наркотиков.