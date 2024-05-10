В Астрахани полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков, после употребления которых пять человек погибли, а еще 14 попали в больницу. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД России.

«В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Астраханской области во взаимодействии с представителями УФСБ задержан 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, подозреваемый в распространении наркотических веществ», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в Астрахани иностранец «по указанию неустановленных лиц размещал наркотические средства в тайники».

В ведомстве рассказали, что во время оперативных мероприятий силовики обнаружили «несколько тайников-закладок». Выйти на подозреваемого удалось после того, как у одного из пострадавших от употребления наркотика нашли 0.23 грамма запрещенного вещества. После этого оперативники провели обыски в домах других жертв — там правоохранители изъяли телефоны, в которых оказались координаты мест приобретения наркотиков.

Против задержанного мужчины заведено уголовное дело о «незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору» (ст. 228.1 УК РФ). По ней ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Соучастники преступления и другие потребители наркотиков устанавливаются.

Что известно о массовом отравлении метадоном в Астрахани

В ночь на 9 мая в нескольких районах Астрахани обнаружили тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Их нашли «в различных местах, в том числе в транспортном средстве». По предварительным данным, все умершие «употребляли наркотические вещества», от отравления которыми и скончались.

В больницы после отравления поступили еще 14 человек. 11 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В результате было заведено два уголовных дела — о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК) и о сбыте наркотических средств (ч. 3 ст. 228.1 УК).

Предыдущее массовое отравление метадоном

Осенью 2023 года в Астрахани произошло аналогичное массовое отравление — тогда в больнице оказались 20 человек, трое из них умерли. По подозрению в распространении наркотиков задержали троих иностранцев — граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, которые находились в России нелегально. Позднее правоохранители задержали четвертого подозреваемого — 23-летнего гражданина Узбекистана. Против них завели уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (п. «а», ч. 3 ст. 228.1 УК).

Во время допросов задержанные рассказали, что занялись сбытом наркотиков, чтобы улучшить свое материальное положение. Они связались с неким «администратором» через даркнет и согласились забрать 100 доз наркотика из Ставропольского края. В Астрахани мужчины сделали более 60 «закладок» с этим веществом.

В марте 2024 года замначальника УМВД России по Астраханской области — начальник полиции Сергей Мезенов сообщал, что в связи с массовым отравлением метадоном было возбуждено в общей сложности 39 уголовных дел.