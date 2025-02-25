Французскому автоконцерну Renault для возвращения в Россию нужно возместить инвестиции в размере минимум 112,5 млрд рублей, которые были вложены в развитие производства «АвтоВАЗа». Об этом заявил президент российского автоконцерна Максим Соколов, передает РИА Новости.

По его словам, бывший акционер каждый год направлял на обновление мощностей «АвтоВАЗа» порядка 20-22 млрд рублей. После его ухода инвестиционная программа регулярно увеличивалась: в 2023 году она составила более 27,5 млрд рублей, а в прошлом году приблизилась к отметке в 40 млрд рублей. Предполагается, что в 2025 году объем инвестиций составит минимум 45 млрд рублей.

«То есть понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать. Таким образом цена входа не будет равна цене выхода — за один рубль», — сказал Соколов.

Генеральный директор Renault Лука де Мео 20 февраля не исключил возвращения автоконцерна в Россию. По его словам, выкуп контрольного пакета акций «АвтоВАЗа» не является приоритетным для французской компании, однако ее руководство открыто для потенциальных бизнес-возможностей.

Отвечая на вопрос о возвращении в Россию, исполнительный директор Renault сказал: «Я бы предпочел сосредоточиться на построении будущего, а не на том, чтобы наверстывать упущенное в прошлом… Но мы деловые люди. Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся ею воспользоваться».

Кроме того, он признался, что «не думал о таком сценарии», поскольку «все постоянно меняется». Помимо возвращения в Россию, у автоконцерна есть другие приоритеты, в том числе ускорение выпуска электромобилей и гибридных автомобилей для достижения намеченных в ЕС показателей по выбросам вредных веществ, пояснил де Мео.

«У нас есть выбор: давайте посмотрим, как пойдут дела», — призвал гендиректор Renault.

Ранее на пресс-конференции, посвященной результатам французского автопроизводителя, финансовый директор компании Тьерри Пьетон сказал, что вероятность возвращения Renault в Россию в том формате, который предполагался при уходе в 2022 году, «крайне мала».

Мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопрос журналистов о том, получала ли столица сигналы от каких-то западных компаний по возвращению в город, в частности, от концерна Renault, который не исключил возвращения в Россию, отметил, что не видит для этого хороших перспектив.

«Ну, он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит», — сказал Собянин.

В 2022 году концерн продал свой российский завод и 68-процентную долю в «АвтоВАЗе» в рамках символических сделок за рубль, списав по итогам того года 2,2 млрд евро от прекращения операций в России. Вместе с тем компания сохранила опцион на возврат в течение шести лет.