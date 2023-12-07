В Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы, дату голосования назначена на 7 февраля 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев, передает Report.

Как отмечает РИА Новости, ранее планировалось, что президентские выборы в Азербайджане пройдут в 2025 году.

В последний раз выборы президента Азербайджана проводились весной 2018 года. Тогда голосование также носило характер досрочного — Алиев перенес срок их проведения с октября на апрель. На тех выборах он набрал переизбрался с результатом 86,22% голосов.

Согласно законодательству Азербайджана, президент республики избирается сроком на 7 лет. У Алиева, возглавляющего страну уже 20 лет, есть право снова баллотироваться. По азербайджанской конституции один человек может занимать пост главы государства неограниченное количество сроков.

Накануне Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану нужны гарантии того, что Ереван не будет пытаться «взять реванш» за Карабах, контроль над которым Баку получил в сентября в результате боевых действий.

«Мы бы хотели, чтобы между двумя странами не было войны вовсе, и на этот счет должны быть гарантии», — сказал азербайджанский лидер.

Также Алиев призвал Армению начать двусторонние переговоры о мирном соглашении.