Разговор между президентами Беларуси и Украины Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским, состоявшийся в первые дни военной операции, произошел «исключительно благодаря эмоциональной реакции» сына белорусского лидера Николая. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.

Она заявила РБК, что «никаких извинений» Лукашенко Зеленскому не приносил «по той простой причине, что извиняться нам не за что». «Прежде всего потому, что Украина, как мы помним, первой ввела санкции против Беларуси, побежав даже впереди Америки и всего Запада», — добавила Эйсмонт.

По ее словам, разговор Лукашенко и Зеленского состоялся «исключительно благодаря эмоциональной реакции» младшего сына белорусского президента Николая. У него в телефоне был личный контакт украинского лидера, уточнила Эйсмонт.

«В чем была суть того разговора: наш президент в первую очередь говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему по прошествии времени придется больше, чем кому-либо отвечать за гибель людей! Именно поэтому наш президент призывал сесть за стол переговоров, что и было сделано: три раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул», — сказала она.

Эйсмонт отметила, что, по мнению Лукашенко, российско-украинский военный конфликт «во многом случился из-за проводимой политики Зеленского».

«Если бы он поменьше слушал своих западных кураторов и руководствовался интересами своего народа, то этой войны можно было избежать», — добавила пресс-секретарь главы республики.

Ранее Зеленский в интервью подкастеру Лексу Фридману заявил, что Лукашенко извинился перед ним в телефонном разговоре, который состоялся в первые дни после начала российской военной операции. Как рассказал украинский президент, белорусский коллега принес извинения за то, что с территории его страны «пускали ракеты». «„Поверь мне, Володя, это был не я. Я не контролирую, <…> это просто ракеты, это Путин, я ему говорил, не надо, это было без меня“», — привел он слова Лукашенко.

Со слов Зеленского, белорусский президент в том же разговоре посоветовал не воевать «с русскими» и предложил ему «ответить в ответ», нанеся удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. «Я ему говорю: „Ты о чем? Какой „в ответ“?» — сказал украинский лидер.