В России не могут запретить гражданам с долгами за коммунальные услуги получать заказы с Ozon и Wildberries, как это сделали в Беларуси. Об этом «Ленте.ру» заявила зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Саму идею такого запрета она назвала «странной».

«Почему именно Wildberries и Ozon? А если это жизненно важные товары? Или, например, памперсы», — рассуждает депутат.

По словам Разворотневой, российская правовая система не позволяет принимать такие меры в отношении должников, и «они точно не являются адекватными».

«На самом деле неоднократно коллеги предлагали запретить хотя бы продажу квартир имеющим долги, пока человек их не погасит, или, наоборот, закреплять долги за квартирами. Но Министерство экономического развития и правовики говорят, что это невозможно, потому что сделки отдельно, оплата ЖКХ — отдельно, и нельзя их связывать», — рассказала депутат Госдумы.

Тем более странно, по ее словам, связывать задолженность по оплате услуг ЖКХ с получением заказов с онлайн-маркетплейсов.

Ранее белорусская газета «Дзяннiца» опубликовала статью о взыскании задолженностей с неплательщиков. В ней описан опыт работы отдела принудительного исполнения (аналог российской Федеральной службы судебных приставов) Щучинского района Гродненской области Беларуси.

Среди перечисленных мер воздействия на должников названы списание средств с личных счетов «в бесспорном порядке», арест имущества, запрет на выезд за границу, ограничение в праве вождения транспорта и использования мобильной связи, а также услуг «Белтелеком» (в том числе домашнего интернета). Также неплательщикам запрещено получать почтовые отправления и заказы с Wildberries и Ozon.

Тем, кто имеет задолженность по оплате услуг ЖКХ за шесть и более месяцев подряд, грозят судебные иски с последующим переселением, выселением и «понуждением к отчуждению жилого помещения». «Анализ судебной практики показывает, что, как правило, должников выселяют из их жилья без предоставления другого жилого помещения», — говорится в статье, цель, как следует из финального абзаца, — призвать граждан вовремя оплачивать коммуналку.

В России в отношении должников активно применяют меру воздействия в виде временного запрета на выезд за пределы страны. По данным ФССП, к концу 2023 года невыездными из-за непогашенных задолженностей являлись почти 5 млн российских граждан. Пиковым по числу утративших право выезда за границу должников стал 2022 год, когда ограничения затрагивали 8 млн человек. Для сравнения: в 2017 году невыездными из-за долгов были 1,8 млн россиян, а в 2020 году — 4,1 млн.