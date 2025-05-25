Белорусский Госстандарт внес в реестр опасной продукции медовуху «Неправильный мед», которая производится в России.

Полное название напитка — «Напиток брожения медового (медовухи) пастеризованного фильтрованного „Волковская пивоварня неправильный мед“». Его производитель — «Московская пивоваренная компания» — находится в подмосковных Мытищах, а импортер в Беларуси — «Бобруйский бровар».

Причиной включения «Неправильного меда» в реестр опасной продукции указано несоответствие техническому регламенту Таможенного союза о безопасности пищевой продукции, а также пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств.

В тексте обоснования решения отмечается, что в ходе испытаний в медовухе была обнаружена недопустимая пищевая добавка — консервант сернистой кислоты (диоксид серы) в количестве 13 мг/дм3. Эта добавка может вызвать аллергические реакции, а при отдельных видах заболеваний противопоказана, говорится в сообщении.

Госстандарт постановил запретить ввоз и продажу «Неправильного меда», а также изъять напиток из обращения. Кроме того, будет прекращено действие документов об оценке соответствия. Предписание было выдано 15 мая и вступило в силу с 22 мая.

В январе белорусский Госстандарт внес в реестр опасной продукции печенье «Орешек с вареной сгущенкой» и «Картошка» российских производителей, запретив их ввоз и продажу. Причинами такого решения указывались использование недопустимых пищевых добавок и превышение уровня содержания консервантов.