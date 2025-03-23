Дроны «практически каждую неделю» залетают в приграничные районы Беларуси, сообщил замглавы МВД и командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков в интервью пресс-службе внутренних войск.

Об этом он рассказал, освещая работу подразделений специального назначения по разминированию. По словам Карпенкова, специалисты стараются разминировать дроны максимально безопасно, в результате «не был разрушен ни один дом».

«Бог охраняет республику Беларусь. Вот сколько они [дроны] в полях падали — столько они взрывались. Но сколько они падали в населенных пунктах — [в поселке Лоев и городе Хойники Гомельской области] — вы знаете, они не взрываются», — сказал замглавы МВД.

По его словам, дроны падают на дорогу на расстоянии 50-60 м от жилых домов и «не детонируют». Карпенков отметил, что «без человека» обезвредить беспилотник и разобраться, есть ли в нем, например, самоликвидатор, невозможно. «И везде местность такая — робот не отправишь, ничего не сделаешь», — объяснил он.

Сапер в специальном костюме подносит к дрону рентген и смотрит, что находится внутри — осколочно-фугасный или термобарический заряд, есть ли самоликвидатор, рассказал Карпенков. После этого БПЛА разминируют.

«Какие-то дроны сбиваются, а какие-то дроны залетают и мы потом их разминируем. Но это война. Это последствия того, что происходит в нашем южном приграничье. Это происходит практически каждую неделю», — сообщил Карпенков.

Он отметил, что взрывотехники «экспериментируют» с расчетом на то, чтобы применить свои умения в боевой обстановке, «если вдруг понадобится». «Чтобы мы это могли делать — и технику противника взрывать, и какие-то его укрепления», — сказал замглавы МВД республики.

Карпенков добавил, что Беларусь располагает «серьезными машинами, которые держат над нами купол безопасности». Каждая группа подразделений специального назначения имеет средства обнаружения и защиты от различных видов дронов.

Гомельское новостное издание «Флагшток» утверждает, что февраль 2025 года стал рекордным по количеству происшествий с дронами в Беларуси. Падения БПЛА якобы были зафиксированы в Хойниках, Маложине, Мозырском и Гомельском районах и Гомеле.