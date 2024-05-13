Поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде завершены, 15 человек погибли. Об этом сообщило в телеграм-канале МЧС России. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что всего за 12 мая погибли по меньшей мере 19 человек.

«Специалистам удалось спасти 17 человек. К сожалению, 15 — погибли, они извлечены из-под завалов», — говорится в сообщении МЧС.

О завершении основной части разбора завалов дома на улице Щорса сообщил и Гладков. По его словам, тела 15 человек на сегодняшний день излечены из-под завалов.

«Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. 19 человек — это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим. Их имена всегда будут в нашей памяти», — написал губернатор в телеграм-канале.

Гладков отметил, что 27 человек получили ранения, десять из них получили амбулаторную помощь и были отпущены домой.

«6 человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой. Вчера по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к нам прибыли бригады врачей. 11 человек остаются в наших больницах — всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал глава Белгородской области.

Также Гладков добавил, что в пунктах временного размещения находятся 36 человек.

SHOT пишет, что при обрушении дома в Белгороде погибли 8-летняя девочка и 11-летний мальчик, который страдал аутизмом. Также, по данным телегам-канала, среди опознанных жертв 17-летняя студентка белгородского медколледжа.

Обрушение целого подъезда 10-этажного дома в Белгороде произошло 12 мая. В Минобороны менее чем через час сообщили, что около 11:40 мск произошла «террористическая атака», в ходе которой в жилой дом попали фрагменты одной из сбитых украинских ракет комплекса «Точка-У». По данным ведомства, средства ПВО сбили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

Как сообщал источник ТАСС в оперативных службах, осколок попал в дом в районе третьего этажа, над аркой высотой в два этажа. Всего в подъезде было 40 квартир. В силовых структурах агентству заявили, что ВСУ, скорее всего, запустили ракету из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

В Кремле эту атаку назвали «варварской», СК возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК).