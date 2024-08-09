В населенном пункте Шебекино Белгородской области четыре украинских беспилотника нанесли удар по фасаду многоквартирного жилого дома, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался. Произошел пожар в нескольких квартирах. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания. Информация о последствиях уточняется», — пишет глава региона.

В сводке Министерства обороны России за минувшую ночь говорится, что над территорией Белгородской области было сбито 26 беспилотников самолетного типа.

Ранним утром Гладков писал о массированной атаке ВСУ на Белгородскую область с помощью беспилотников. По его словам, над регионом было сбито 29 БПЛА самолетного типа.

Губернатор уточнил, что в Старом Осколе пострадали частные дома: в двух из них выбиты окна и повреждены кровли, фасады и заборы. Кроме того, повреждения получил легковой автомобиль.

В Новом Осколе, по словам Гладкова, в результате атаки дрона загорелся ангар промышленного предприятия. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток», — писал белгородский губернатор.

Наиболее мощную атаку с помощью беспилотников ВСУ минувшей ночью устроили на Липецкую область, где пострадали девять человек, произошел пожар на аэродроме и из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры частично отключалось электроснабжение. Глава региона Игорь Артамонов объявил об отмене всех развлекательных мероприятий, из нескольких населенных пунктов эвакуированы жители.