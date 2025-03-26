Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области при «исполнении профессионального долга». Также ранение получил оператор Дмитрий Волков, сообщается на сайте канала.

«Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен», — говорится в сообщении.

Анне Прокофьевой было 35 лет. Представители телеканала отметили, что «совсем скоро у нее был бы день рождения».

«Она окончила РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства «Россия Сегодня». На Первом канале с 2023 года, военный корреспондент, вела репортажи из зоны СВО», — говорится в сообщении пресс-службы.

О гибели Прокофьевой ранее сообщал военный корреспондент Владимир Романов.

«Смелый, честный и порядочный человек. Профессионал», — писал он в телеграм-канале.

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