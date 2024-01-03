Суд в Брянске отправил под домашний арест до 2 февраля 22-летнюю Евгению Хоффман, которая сожгла свой российский паспорт на камеру в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба судов Брянска.

Девушке вменяют в вину п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений») и ст. 329 УК РФ («Надругательство над государственным гербом РФ»).

По первой статье блогерше грозит до 5 лет лишения свободы, по второй максимальное наказание до года лишения свободы.

Хоффман была задержана 1 января. По данным Baza, после задержания блогер говорила, что сожженный паспорт — старый и недействительный. Кроме того, девушка заявила, что подтекста в ее действиях не было и что она сожгла документ «по приколу», потому что там была «уродливая» фотография, писал телеграм-канал.

Ролик уже прокомментировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, в провоенных телеграм-каналах писали, что девушка сожгла паспорт якобы «в пользу ВСУ».