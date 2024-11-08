Власти Германии должны подсчитать, какие расходы понесли немецкие налогоплательщики в ходе состоявшегося 11 октября визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на письмо члена бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рене Бохманна в правительство ФРГ.

Депутат напомнил, что в ходе визита Зеленского в Германию предпринимались беспрецедентные меры безопасности, из-за которых возникли массовые сбои в движении всех видов общественного транспорта Берлина, а на дорогах образовались заторы, поскольку их перекрывали для перемещения президентского кортежа.

В результате, по словам Бохманна, многие сотрудники в тот день добрались на работу с опозданием или вообще не смогли туда доехать, а некоторые столкнулись с серьезными проблемами при возвращении домой. Член Бундестага считает, что правительство должно оценить причиненные берлинцам неудобства в денежном эквиваленте и проинформировать об этом общественность.

В правительстве при этом отказались отвечать на запрос депутата. По словам парламентского статс-секретаря МИД Германии Сюзанны Бауманн, «затраты в смысле рассматриваемого вопроса не поддаются количественной оценке».

Дальнобойная дипломатия: чем завершилось европейское турне Владимира Зеленского

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский приезжал в Германию 11 октября 2024 года, чтобы представить свой «мирный план» по конфликту с Россией. В рамках своего визита он провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который сообщил ему, что Берлин готов выделить Киеву очередной транш на военную помощь в размере 600 млн евро с акцентом на поставку средств противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, Шольц пообещал, что к концу 2024 года Германия вместе с партнерами предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму приблизительно 1,4 млрд евро, в который войдут новые системы ПВО IRIS-T и Skynex, танки, бронетехника, ударные беспилотники, радары и артиллерийские снаряды.