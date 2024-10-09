Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, прилетит в Берлин для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщил таблоид Bild со ссылкой на источник в правительственных кругах. Источники агентства Reuters подтвердили эту информацию.

По сведениям немецкого издания, Зеленский хочет представить в Берлине свой «план победы». Помимо столицы ФРГ, украинский лидер намерен посетить Рим и Париж.

«Зеленский в пятницу посетит Берлин. Сначала он встретится с Шольцем, а затем с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Это часть его европейского турне», — сообщил один из источников Reuters.

Ранее планировалось, что в Германии в период госвизита президента США Джо Байдена с 10 по 13 октября пройдет встреча по Украине в формате «Рамштайн». После того, как Байден из-за урагана «Милтон» отложил поездку, встречу было решено перенести, новая дата ее проведения пока неизвестна.

Контактная группа по обороне Украины, известная как «Рамштайн», собирается с апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии. В группу входят более 50 стран ― все члены НАТО, некоторые страны Евросоюза, а также союзники Украины в Азии и Африке. Участники коалиции обсуждают предоставление Украине военной помощи.

В сентябре так называемый «план победы» Украины был представлен американскому руководству. Как писала газета The Times, в ходе состоявшейся 26 сентября встречи с Байденом Зеленский лично просил снять ограничения на удары ВСУ вглубь России западным оружием, но в итоге покинул Белый дом в состоянии разочарования.

Источники The Wall Street Journal из числа американских и европейских чиновников утверждали, что в Вашингтоне не увидели в плане Зеленского ничего нового. Высокопоставленный представитель Госдепа США говорил, что план «в целом охватывает потребности Украины на поле боя, политические преобразования внутри страны и экономику», но не содержит конкретных предложений по достижению победы над Россией.

The Times писала, что «план победы» Киева состоит из четырех пунктов. Речь идет о гарантиях безопасности для Украины, «подобных пакту о взаимной обороне при членстве в НАТО», продолжении операции ВСУ в Курской области, одобрении запроса на «конкретное» современное оружие и международной финансовой помощи для Украины.