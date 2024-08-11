В Бурятии без электричества остались 156 населенных пунктов, в которых проживают 126,9 тыс. человек, сообщил глава республики Алексей Цыденов. По его словам, по южной части бурятской энергосистемы сработала противоаварийная автоматика.

«В 19:54 (14:54 мск) от оперативного дежурного «Бурятэнерго» поступило сообщение о том, что по южной части Бурятской энергосистемы сработала противоаварийная автоматика», — написал Цыденов в своем телеграм-канале.

Глава республики уточнил, что противоаварийная автоматика сработала при отключении воздушных линий электропередачи Иркутской электросетевой компании. Других подробностей он не привел.

Обновление. В 16:49 мск Цыденов сообщил в своем телеграм-канале, что электроснабжение полностью восстановлено.

16 июля в Бурятии без электричества остались более 115 тыс. человек из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС. Тогда был отключен один из трех энергоблоков на ГРЭС, который вырабатывает 30 МВт электроэнергии для потребителей Бурятии и Забайкальского края.

Жители Гусинооозерска, в котором расположена ГРЭС, рассказывали «Байкал-Daily», что перед отключением электричества слышали в городе «сильный хлопок». Телеграм-канал «Бурятия-Онлайн» писал, что из здания ГРЭС шел дым. Цыденов тогда заявил, что остановка энергоблока случилась по причине появления свища в котле. «Сработала автоматика — аварийные клапаны сброса давления, а это громко. Именно срабатывание клапанов слышали очевидцы», — сказал руководитель республики.

Прокуратура Бурятии организовала проверку исполнения законодательства в связи с аварийным отключением энергоблока ГРЭС.