Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев прокомментировал в своем телеграм-канале ситуацию вокруг 19-летней чеченки Лии Заурбековой, которая сбежала от родственников и покинула Россию. По словам чеченского омбудсмена, уехать из страны девушке помогли «псевдоправозащитники», которых он назвал «мошенниками».

Комментируя ситуацию вокруг Заурбековой, Солтаев написал, что «мошенники, назвавшие себя кризисными группами», «активно взяли на вооружение» тему прав кавказских женщин и «начали похищать людей».

«О стиле, о явных и скрытых целях всех этих «озабоченных» деятелей нам уже более чем известно — побольше нагнетать ситуацию, стремиться вызвать максимально широкий общественный резонанс. Одним словом — ложь и провокации, а говорить об ущемлении прав девушек в их семьях — это работа, бизнес под прикрытием правозащитной деятельности», — говорится в сообщении омбудсмена.

По словам Солтаева, «псевдоправозащитники» не перестают «использовать» Чечню и весь Северный Кавказ в «своих грязных целях». Омбудсмен выразил мнение, что различные кризисные группы — это «инструменты, нужные для глобальных мировых задач», не уточнив, какие задачи имеет в виду. К числу аналогичных «инструментов» Солтаев также отнес иностранных агентов «со своими шпионскими играми».

«Можно порассуждать, кому это выгодно и для чего, но об этом уже сказано довольно много. Главное помнить о том, что изначально перед этими людьми поставлены совершенно другие задачи, нежели правозащитные», — написал чеченский омбудсмен.

По утверждению Солтаева, слухи об ущемлении и притеснении дочерей в их семьях «всегда очень сомнительны», потому что такое поведение «очень строго осудили бы в чеченском обществе». «Настолько строго, что на это вряд ли пошли бы в чеченской семье», — добавил он.

Побег Лии Заурбековой

По данным, опубликованным правозащитной организацией «Марем», 19-летняя чеченка Лия Заурбекова сбежала из дома 13 мая, заявив, что там на нее оказывали психологическое и физическое давление. Как утверждалось, родственники девушки объявили ее в розыск, указав, что она несовершеннолетняя. В «Марем» сообщили, что ей 19 лет.

Вечером 16 мая Заурбекова сообщила, что вышла из дома и увидела во дворе своего отца, после чего решила обратиться в полицию и поехала в ОМВД по району Нагатино-Садовники в Москве. Находясь в отделении, девушка записала видеообращение, в котором сказала, что не может покинуть здание из-за страха за свою жизнь. Возле этого ОМВД в этот момент находилось около десятка ее родственников.

Ближе к полуночи «Марем» сообщила, что Заурбекова вместе со своим адвокатом покинула отделение полиции и направилась «в безопасное место». По словам руководительницы правозащитного проекта Светланы Анохиной, выйти из оцепленного участка девушке помогли полицейские, которые начали отвлекать на себя «родственников девушки» и представителей СМИ.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что Заурбекова уехала из России. Правозащитница выразила мнение, что такой исход — «наилучший» для девушки.

17 мая Заурбекова подтвердила свой отъезд из страны. Она попросила оставить ее в покое и не настраивать против нее власти Чечни.

«Пугает, что к этому делу проявляет внимание Делимханов. Боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно», — заявила 19-летняя чеченка в обращении.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал, что в ближайшее время Заурбекову вернут родственникам, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Адам Султанович <…> отметил, что в ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею», — написал он.

Сам Делимханов заявил, что взял ситуацию вокруг Заурбековой под свой контроль по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, в истории с 19-летней чеченкой есть некие «ложные обоснования», которые распространили «журналисты-провокаторы». В то же время между родственниками Заурбековой и сотрудниками ОМВД в Москве «никаких недопониманий нет», отметил депутат.

«Что касается того человека, который непосредственно ввел в заблуждение девушку, то он понесет заслуженное наказание по всей строгости закона!» — заверил Делимханов.

В свою очередь депутат Госдумы Нина Останина сообщила, что обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль ситуацию с Заурбековой. Парламентарий призвала провести «объективное» расследование и привлечь «виновных» к ответственности.