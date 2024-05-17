19-летняя чеченка Лия Заурбекова, утверждающая, что сбежала из семьи из-за физического и психологического давления, 17 мая заявила, что она уже «в безопасности» и попросила ее не искать. Видео с обращением Заурбековой опубликовано в телеграм-канале правозащитной организации «Марем». После побега девушки депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что возьмет это дело «под личный контроль и вернет Заурбекову родственникам в ближайшее время». Что известно о побеге Заурбековой, — в материале RTVI.

«Пугает, что к этому делу проявляет внимание Делимханов. Боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое и не настраивать против меня чеченские власти», — сказала девушка в видеообращении.

«Физическое и психологическое давление было каждый день»

По данным, опубликованным правозащитной организацией «Марем», 19-летняя чеченка Лия Заурбекова сбежала из дома 13 мая. Девушка рассказала, что в ее семье «физическое и психологическое давление было каждый день — и она боится убийства». Она также написала заявление, что ушла из дома по собственному желанию и не хочет, чтобы ее искали.

Заурбекова рассказала, что 16 мая вышла из дома и увидела во дворе своего отца. После этого она позвонила в полицию и ее увезли в отделение, где выяснилось, что «родственники подали на нее в розыск как на совершеннолетнюю, хотя ей уже было 19 лет». Об этом сообщили в «Марем».

Из отделения девушка записала видеообращение, в котором сказала, что не может покинуть здание из-за страха за свою жизнь.

«У отделения полиции при выходе стоят человек 10 точно. Когда мы первый раз выходили, меня схватили прямо на глазах у полицейских. Из страха не можем выходить из отделения, потому что я не знаю, что они могут сделать за пределами этой территории», — сказала она.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал, что вокруг отделения полиции по району Нагатино-Садовники в Москве, куда привезли Заурбекову, дежурили родственники девушки. Они говорили, что «должны забрать Лию, потому что она несовершеннолетняя». У одного из мужчин, который представился ее родственником, при входе в отделение полиции изъяли пистолет, написал телеграм-канал.

Отец девушки заявил сотрудникам полиции, что они должны его пропустить к дочери, пока «не приехали их представители», говорится в телеграм-канале «Кровавая барыня».

В 23:35 мск «Марем» сообщила, что Заурбекова вместе со своим адвокатом покинула отделение полиции и направилась «в безопасное место». По словам руководительницы правозащитного проекта Светланы Анохиной, выйти из оцепленного участка Заурбековой помогли полицейские, которые начали отвлекать на себя «родственников девушки» и представителей СМИ. Анохина добавила, что сначала силовики отказывались помочь девушке, но их настрой изменился «благодаря общественной огласке и присутствию адвокатов».

«Уверена, что если бы она была одна, то ее бы взяли измором, вынудили выйти. Вытолкать ее не могли, но они бы просто не реагировали на нее, она же не могла там сидеть вечно. У нас очень много таких кейсов, где полицейские вели себя именно так, если девушка попадала в отдел без журналистов, адвокатов или правозащитников», — сказала она в интервью «Можем объяснить»*.

Реакция депутата и правозащитников на побег Заурбековой

После сообщения об отъезде Заурбековой из полицейского участка ситуацию взял на контроль депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Адам Султанович добавил, что завтра он лично встретится с близкими девушки, и отметил, что в ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею. Депутат Госдумы РФ выразил уверенность, что в ближайшее время ее вернут родственникам. Виновный будет наказан в рамках закона РФ», — говорится в сообщении.

Дудаев подчеркнул, что в Чечне уже привыкли к тому, что любая новость, связанная с республикой, получает самую громкую огласку. «Просьба к недобросовестным журналистам умерить свой пыл и не использовать историю в своих грязных целях, так как уже в ближайшее время вопрос будет исчерпан», — добавил он.

Утром 17 мая член ОНК, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов в своем телеграм-канале сообщил, что Заурбекова покинула Россию. Он также добавил, что «ни о какой угрозе жизни речи на данный момент не идет и не шло ранее» и назвал ситуацию, сложившуюся с девушкой, «примером навязывания публичного мнения, основанного на домыслах блогеров и отдельных журналистов».

«В нашей стране существуют проблемы с правами человека, но не более чем в других странах и не стоит преувеличивать и выпячивать отдельные кейсы», — написал Ионов.

Его слова о том, что Заурбекова покинула территорию страны подтвердила изданию Лента.ру член СПЧ Ева Меркачева в беседе с «Лентой.ру». Правозащитница подчеркнула, что такой исход — «наилучший для Заурбековой» и добавила, что ситуация с побегом из семьи — далеко не первая. По словам Меркачевой, в связи с этим нужно выработать стратегию, которая будет «учитывать особенности, которые есть в разных регионах».

«Надо на государственном уровне выработать стратегию того, как помогать людям, которые оказываются в ситуации, когда хотят самостоятельно распоряжаться своей жизнью и своим здоровьем. Должна быть стратегия помощи, чтобы не разгорался конфликт, а чтобы были довольны все», — добавила она.

В начале апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту исчезновения другой жительницы Чечни — 26-летней Седы Сулеймановой. Девушка убежала из семьи после конфликта с семьей, пожелавшей насильно выдать ее замуж. После этого она жила и работала в Санкт-Петербурге, но в конце августа 2023 года Сулейманову задержали сотрудники полиции и правоохранители из Чечни и на следующий день увезли в Грозный и вернули в семью. В феврале 2023 года Меркачева говорила, что обратилась к генпрокурору Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить сведения о пропаже Сулеймановой. Член СПЧ отмечала, что близкие девушки допускают «убийство чести». О судьбе Седы Сулеймановой ничего не известно с сентября 2023 года.|

* Включен Минюстом России в реестр иноагентов