В Черногории 19-летняя туристка отстегнулась от парашюта и разбилась насмерть, передают Uncensored News и Shot.

Предварительно, у туристки из Сербии случилась паническая атака во время парасейлинга. Из-за неконтролируемой тревоги она потеряла чувство реальности, упала с высоты примерно 50 метров и скончалась на месте от удара о воду.

Парасейлинг — популярное развлечение на морских курортах, при котором человек поднимается в воздух с помощью парашюта (парасейла), прикрепленного к катеру. Участник надевает специальную привязь, а парашют поднимает его на высоту до 50—100 метров. По окончании катер замедляется, и человека плавно опускают обратно на платформу или в воду. Парасейлинг не требует специальной подготовки, но сопровождается мерами безопасности — спасательным жилетом и каской.

Ранее в деревне Путилово Ленинградской области парашютист умер во время выполнения тренировочного прыжка. Спортсмену было 38 лет, в его карьере насчитывалось не менее 400 прыжков. Трагедия произошла из-за отказа парашютной системы и позднего раскрытия запасного парашюта, рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Аналогичный случай произошел в Волгоградской области, где из-за порыва ветра погиб 32-летний парашютист, на счету которого был 141 прыжок. В региональном комитете здравоохранения уточнили, что перед прыжком мужчина прошел медицинский осмотр и инструктаж, получил допуск. Негативных метеорологических прогнозов для осуществления прыжков накануне не было зафиксировано.