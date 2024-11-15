После обеда в школе МБОУ СОШ № 4 в городе Новочебоксарске в республике Чувашия 163 человека обратились за медицинской помощью. По данным Минздрава, госпитализированы пять учащихся — их жизни ничего не угрожает.

Как пишет Baza, симптомы отравления у школьников начали появляться вечером 14 ноября — одних тошнило, у других поднялась температура. Пострадали не только учащиеся новочебоксарской школы №4, но и воспитанники кадетского лицея, утверждает канал.

Источник Baza отмечает, что у учебных заведений один поставщик питания. В день отравления школьники и кадеты, по его словам, ели рыбный суп и плов. В результате троих учеников госпитализировали — у всех детей диагностировали энтеровирус, добавляет канал.

В то же время источник RT в правоохранительных органах заявил, что отравившиеся — дети и взрослые из одной школы. Число пострадавших, по его словам, пока не окончательное и может увеличиться. Из учебного заведения изъяли «сметану и курицу с просрочкой», рассказал он.

Минздрав сообщает о пяти госпитализированных пациентах, остальные были направлены на амбулаторное лечение. Состояние пострадавших оценивается как легкой и средней тяжести. Что именно диагностировали у школьников, ведомство не указало.

Роспотребнадзор уточнил, что у заболевших обнаружена РНК норовируса. Также в результате проверки пищевого блока в новочебоксарской школе №4 был установлен ряд нарушений санитарного законодательства.

Во время проверки в школьной столовой через запасной выход учебного заведения пытались вывезти просроченные продукты питания, однако сотрудники прокуратуры пресекли эти действия. В частности, тушки цыпленка были годны к употреблению до 24 октября.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). Ситуацию взял на контроль глава Чувашии Олег Николаев.