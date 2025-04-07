Случаи хищения денег россиян с их банковских счетов сократились на 68% за пять лет, рассказал «Ленте.ру» директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

По его словам, за 2024 год кибермошенники предприняли более 70 млн попыток украсть деньги у клиентов российских банков, из них чуть более миллиона оказались успешными — это лишь около 2%. Как отметил Уваров, пять лет назад мошенникам удавалось перевести чужие деньги в 70% случаев.

В целом доля мошеннических переводов в общем объеме всех операций крайне мала — она составляет меньше одной десятитысячной процента, добавил он.

В марте на совещании президента России с членами правительства глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что «крупные банки отбивают свыше 99% атак кибермошенников на граждан».

«В целом защита на стороне банков стала лучше работать, но активность мошенников тоже непрерывно растет. И даже 0,1% атак, которые не отбиваются, которые удается мошенникам довести до конца, означает миллиарды рублей ущерба», — сказала она.

Набиуллина указала на необходимость объединить усилия банков и операторов связи в борьбе с мошенниками и ввести материальную ответственность.

«Мы полагаем, что она должна быть и у банков, и у операторов связи, потому что операторы первыми видят мошенников в своих сетях. Если оператор связи не отфильтровал звонок мошенника, да не один, то он должен возмещать деньги. Если же не выполнил свою миссию банк — получил сигнал тревоги, но палец о палец не ударил, — то бремя возмещения ложится на него», — сказала глава Банка России.

В середине марта российские банки призвали ЦБ дать им возможность замораживать деньги на счете получателя на 48 часов, если он подозревается в мошенничестве. В частности, они предложили блокировать на 24 часа суммы от 10 тыс. до 50 тыс. рублей и на 48 часов — суммы более 50 тыс. рублей.

Согласно инициативе банков, средства должны быть возвращены отправителю при подтверждении, что перевод был совершен без добровольного согласия клиента.