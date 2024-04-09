В центре Москвы столкнулись автомобиль такси и служебная машина Росгвардии, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу центрального округа ведомства. В результате пострадала женщина — ее доставили в медицинское учреждение для обследования.

Как объяснили в Росгвардии, столкновение спровоцировал водитель такси — он не уступил дорогу служебной машине, из-за чего она выехала на тротуар и «допустила наезд на женщину». По факту произошедшего проводится проверка.

Телеграм-канал «112» уточнил, что авария произошла на Большой Лубянке: водитель такси резко перестроился, в результате автомобиль Росгвардии вылетел на тротуар, сбил 50-летнюю женщину и врезался в столб. Пострадавшая находилась в сознании, ей оказали помощь.

В ночь на 8 апреля в Кинельском районе Самарской области опрокинулся зарегистрированный в Казахстане автобус Scania, который ехал в Нижний Новгород. В салоне находились граждане Узбекистана — два человека погибли, еще 26 пострадали. По версии ГИБДД, водитель не справился с управлением — «выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения» и съехал в кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.