В ночь на 8 апреля в Кинельском районе Самарской области опрокинулся автобус, направлявшийся в Нижний Новгород. В результате ДТП погибли два человека, еще 26 пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«В результате ДТП 2 человека погибли, 26 пострадали. 4 пострадавшим оказана амбулаторная помощь, 22 человека госпитализированы в медицинские учреждения региона. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», — рассказали в министерстве.

Как сообщило самарское управление ГИБДД, автобус Scania, зарегистрированный в Казахстане, опрокинулся на 26-м км дороги Урал—Муханово примерно в 1:00 по местному времени (00:00 мск). В салоне находились граждане Узбекистана.

По версии ГИБДД, водитель не справился с управлением — «выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения» и съехал в кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Всего в автобусе находились 66 человек — 65 пассажиров и водитель, сообщили в ГИБДД. На месте ДТП погибли два человека — 1992-го и 1994 года рождения. Водитель травмы не получил, уточнило ведомство. На месте происшествия работали 10 бригад скорой медицинской помощи и бригада областного центра медицины катастроф, рассказали в региональном Минздраве.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.

1 апреля на железнодорожном переезде «146 км» у села Берендеево в Ярославской области столкнулись скорый поезд «Архангельск — Москва» и пассажирский автобус, который следовал из села Бектышево в Переславль-Залесский. Водитель автобуса выехал на железнодорожные пути. Машинист поезда экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП погибли семь человек — водитель и шесть пассажиров автобуса, среди которых несовершеннолетняя девушка. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.