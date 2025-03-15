В центре Тбилиси застрелили 60-летнего Левана Джангвеладзе. Как пишет телеграм-канал Shot, он был братом «вора в законе» Мераба Сухумского.

Убийство произошло вечером 14 марта. По данным Shot, Джангвеладзе застрелили, когда он шел по тротуару на улице Чавчавадзе. Киллер ждал его некоторое время около ресторана, после чего открыл огонь и скрылся с места преступления.

Tbilisi life публикует кадры произошедшего. На них видно, как мужчина подкараулил Джангвеладзе, сделал несколько выстрелов и скрылся. Очевидцы рассказали, что слышали около десяти выстрелов. Две пули, по их словам, попали в окна расположенного поблизости кафе.

В результате стрельбы был ранен еще один человек. По данным Tbilisi life, он, предположительно, мог сопровождать Джангвеладзе. Телеграм-канал сообщает, что медики обработали пострадавшему рану и отпустили его домой. Жизни мужчины ничего не угрожает.

По факту убийства Левана Джангвеладзе в Грузии возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Незаконное хранение, приобретение и ношение оружия».

Мераб Сухумский (настоящее имя Мераб Джангвеладзе) — влиятельный «вор в законе» и лидер сухумского воровского клана. По некоторым данным, до недавнего времени он проживал в Италии, пишет NEWSGEORGIA. Tbilisi life отмечает, что Мераб и Леван Джангвеладзе часто конфликтовали с лидерами криминального мира. По данным Shot, Леван Джангвеладзе вел «участвовал во всех криминальных войнах» и вел «дела» брата, в том числе связанные с бизнесом.

Shot пишет, что Джангвеладзе прилетел в Тбилиси из-за границы на похороны знакомого. По городу он передвигался в сопровождении охраны. По одной из версий, убийство связано с конфликтом между Джангвеладзе и лидером российского криминального мира Захарием Калашовым (Шакро Молодой), который вышел на свободу весной 2024 года.

В 2021 году СМИ сообщали о конфликте Шакро Молодого и Мераба Сухумского. Отмечалось, что его причиной стало обострение отношений между двумя приближенными к ним ворами в законе: Джейраном Кинцурашвили (сторонник Шакро Молодого) и Мамукой Квижинадзе (сторонник Мераба Сухумского).

По информации «ТВ Пирвели», близкие к семье Джангвеладзе в частных беседах утверждают, что убийство «не имеет никакого отношения» к разборкам криминальных авторитетов.