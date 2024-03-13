Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил «Коммерсантъ — Кубань» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов региона.

Суд рассматривал прошение Калашова в закрытом режиме. Решение об освобождении было принято из-за жалоб заключенного на состояние здоровья. Точная дата, когда Калашов выйдет из колонии, не указана.

По информации телеграм-канала «112», 70-летний Калашов неоднократно подавал прошения об УДО из-за ухудшающегося состояния здоровья.

В начале марта 2024 года криминолог и доцент Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев предположил, что Калашова после освобождения из колонии могут вновь привлечь к уголовной ответственности. По мнению эксперта, Шакро Молодому грозит обвинение в том, что он занял «высшее положение в преступной иерархии» (ст. 210.1 УК РФ).

Захарий Калашов является гражданином России и Грузии. В 1971 году в колонии его короновали как «вора в законе». В конце 1990-х годов после нескольких покушений Калашов эмигрировал в Испанию. В июне 2010 года суд Мадрида приговорил его к 7,5 года лишения свободы и штрафу в 20 млн евро за легализацию незаконно полученных денежных средств и создание преступной группировки. В конце 2014 года Калашова депортировали в Россию.

Дело Шакро Молодого

По данным следствия, в 2013 году, после смерти криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, Шакро Молодой возглавил криминальную группировку. В 2018 году Калашова приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии, признав виновным в вымогательстве. Свою вину он так и не признал.

Первый эпизод был связан с вымогательством у Жанны Ким — владелицы ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве. Как сообщал РБК, Ким отказалась оплачивать услуги дизайнера Фатимы Мисиковой, чьей работой осталась недовольна. Дизайнер, знакомая с людьми из окружения Калашова, обратилась к ним за помощью. В результате, по данным следствия, Калашов поручил своим приближенным, включая впоследствии осужденного Андрея Кочуйкова (Итальянца), получить от ресторатора 8 млн рублей «под видом погашения якобы образовавшейся задолженности». Переговоры с Жанной Ким переросли в драку, а затем — в перестрелку. В результате два человека были убиты, семеро получили ранения.

Второй эпизод касался вымогательства у гендиректора ООО «Норднефтегаз» Льва Гарамова. В материалах дела говорилось, что Калашов угрожал бизнесмену с 2015 года, требуя 10 млн рублей. В 2016 году Гарамов был избит вымогавшими у него деньги членами криминальной группировки.

Кроме того, следствие связывало Калашова с крупными уголовными делами о коррупции в отношении сотрудников Следственного комитета. Летом 2016 года экс-замглавы управления собственной безопасности СК РФ Александра Ламонова, его начальника Михаила Максименко и бывшего заместителя главы управления СК по Москве Дениса Никандрова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. В 2018 году в деле появился еще один фигурант — бывший глава управления СКР по Москве Александр Дрыманов.

По версии следствия, сотрудники СК получили от Калашова $1 млн за освобождение его сообщника Андрея Кочуйкова. В 2018 году суд приговорил Никандрова к 5,5 года колонии строгого режима. Максименко получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 165 млн рублей, Ламонову дали пять лет колонии и штраф в 32 млн. Позже Верховный суд России изменил Никадрову срок лишения свободы, а в мае 2019 года его освободили досрочно.

В 2020 году суд признал виновным Александра Дрыманова, которого приговорили к 12 годам колонии и штрафу в 196 млн рублей. Михаил Максименко в 2023 году покончил жизнь самоубийством в колонии.