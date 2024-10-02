Советский районный суд Дагестана арестовал Марата Джанхуватова — владельца автозаправки Plus, взорвавшейся 27 сентября в пригороде Махачкалы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Джанхуватова арестовали на два месяца — до 28 ноября 2024 года. Предпринимателя обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

Взрыв на АЗС в районе поселка Новый Хушет в пригороде Махачкалы произошел 27 сентября. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых трое детей. Еще 11 человек пострадали.

Взрыв и пожар на АЗС

Первый взрыв на АЗС в пригороде Дагестана произошел около 17:38, второй — спустя 20 минут, отмечал телеграм-канал Shot. Огонь охватил около 500 квадратных метров.

О локализации пожара МЧС сообщило в 19:50 мск. В 21:38 мск стало известно, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение на АЗС. В результате здание АЗС было полностью разрушено.

Shot писал, что предварительно взорвался газовый баллон в здании, где располагались кассы, магазин и кофейня. Прокуратура также называла взрыв газового баллона в числе возможных причин произошедшего. Помимо этого, следствие предполагало, что могла произойти утечка топлива.

30 сентября АЗС Plus заявила, что резервуары и хранилище топлива не были повреждены, а автозаправочные колонки находятся в исправном состоянии.

«Это исключает возможность того, что они стали источником взрыва. Все необходимые меры безопасности на автозаправочной станции были предприняты, что было подтверждено профильными органами. Сейчас ожидаются результаты экспертизы, которая определит источник взрыва», — пояснили представители автозаправки.

Кроме того, руководство сети АЗС пообещало оказать необходимую финансовую помощь семьям погибших и пострадавших, а также «берет на себя ответственность за полное материальное обеспечение детей, которые остались сиротами в результате трагедии».