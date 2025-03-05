В ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале были убиты четыре боевика, сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК). Пострадавших среди гражданского населения нет.

«В результате проведенной ночью 5 марта оперативным штабом НАК в Республике Дагестан контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске», — сказано в сообщении комитета.

По данным НАК, на месте боестолкновения и в находящемся поблизости тайнике найдены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним.

Деятельность группировки координировалась членами «Исламского государства»*, уточнили в комитете.

«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет», — говорится в сообщении НАК.

Продолжается проведение необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

3 марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщал, что в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций столичного метро готовились взрывы, ФСБ удалось предотвратить теракт. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

По данным ФСБ, присягнув на верность террористической организации, подозреваемый провел разведку местности и приобрел компоненты для изготовления СВУ. По месту его проживания были найдены огнестрельное оружие, составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки взрывных устройств, сказано в пресс-релизе ведомства.

* организация признана в России террористической и запрещена