Действующему американскому главе Джо Байдену предложили уйти в отставку в ближайшие 30 дней, чтобы его вице-президент Камала Харрис получила шанс возглавить страну до инаугурации Дональда Трампа. С такой инициативой выступил экс-директор по коммуникациям Камалы Харрис Джамал Симмонс в программе State of the Union на CNN.

По его словам, Байден — «феноменальный» президент, выполнивший множество своих общений. Однако американский глава должен реализовать еще одно — «стать переходной фигурой», считает Симмонс.

«Он может уйти с поста президента в течение следующих 30 дней, сделать Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов. Он может освободить ее от необходимости контролировать переход 6 января после ее собственного поражения», — пояснил политконсультант.

Симмонс убежден, что такое решение позволит демократам подготовить почву для следующей женщины-кандидата и избавить ее от «исторического бремени первой женщины-президента». Также этот шаг пошатнет позиции Трампа и изменит восприятие демократов в обществе, предполагает собеседник CNN.

На своей странице в Х Симмонс заявил, что у демократов «более эффективная политика, но <…> старые правила больше не действуют».

«Мы не играем в настольный теннис. Мы участвуем в боях по смешанным единоборствам, и американцы реагируют на драматизм и азарт», — написал Симмонс.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября. По их итогам Трамп был избран 47-м президентом страны. Республиканец обошел демократку Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах — Мичигане, Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине, Висконсине, Неваде и Аризоне. Согласно данным Associated Press (AP), Трамп получил 312 голосов выборщиков, а Харрис — 226.

6 января Харрис как действующий вице-президент должна будет утвердить результаты выборов. 20 января Трамп официально вступит в должность главы государства.