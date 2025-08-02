В Домодедово не подтвердили информацию о резком сокращении зарплат сотрудников. Представитель аэропорта в разговоре с телеканалом 360.ru заявил, что обязательства перед трудовым коллективом, авиакомпаниями и компаниями-партнерами выполняются в полном объеме. Ранее о проблемах с выплатой зарплат и увольнениях в Домодедово сообщил источник телеграм-канала «Осторожно, новости».

По словам собеседника канала, в середине июля сотрудников аэропорта позвали на совещание, где им сообщили, что размер их оклада будет составлять только 20%, а остальное переоформят как премии. Как утверждал источник «Осторожно, новостей», людей «фактически лишили большей части дохода», при этом заранее об изменениях не предупредили.

Сотрудникам предложили искать другие вакансии внутри аэропорта или увольняться, говорится в публикации. Кроме того, работникам не выплатили большую часть зарплаты за июнь и июль, заявил один из работников аэропорта.

Также источники «Осторожно, новости» утверждают, что с начала июня из Домодедово уволились около 200 человек, большинство из них — сотрудники управляющей компании аэропорта «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед». Тем, кто пытался препятствовать решению руководства, якобы запретили переходить на любые должности внутри компании. Сотрудники написали обращения в Генпрокуратуру, администрацию президента и правительство Подмосковья.

Никто не был уволен принудительно

В Домодедово заявили «Подъему» и 360.ru, что им известно о жалобах. В пресс-службе утверждают, что большинство их инициаторов относятся «к контуру процессно-методического управления — избыточной управленческой верхушке предприятия, чья деятельность не имела отношения к производству».

«Это люди, которые принимали непосредственное участие в работе «карательной системы»», — утверждают в Домодедово.

Вместе с тем там отметили, что никто из этих сотрудников не был принудительно уволен, переведен на другой должность или удаленную работу. В пресс-службе аэропорта заверили, что выплаты этой группе лиц производятся согласно закону, а размер заработной платы определяется трудовыми договорами и приказами о приеме на работу.

«Аэропорт «Домодедово» в полном объеме выполняет свои обязательства перед трудовым коллективом, авиакомпаниями и компаниями-партнерами. Производственная деятельность осуществляется штатно в полном соответствии с суточными планами и технологическими графиками», — подчеркнули в Домодедово.

«Подъем» отмечает, что пресс-служба не ответила прямо на вопрос о том, действительно ли из аэропорта уволились около 200 человек, а сотрудникам урезают зарплату на 80%.

Источник телеграм-канала «Война с фейками» утверждает, что ситуация с жалобами затронула не более 3% от общего числа сотрудников Домодедово и не повлияла на работу остальных работников. Он добавил, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме.