В Екатеринбурге, как сообщают местные СМИ, полицейские провели рейды в двух ночных клубах — Duty Free и Chili. В ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что это были профилактические акции.

Издание «66.ru» пишет, что ночью к «Антею» (где находится клуб Duty Free) прибыли десятки правоохранителей, которые «ворвались в бар и стали гнать посетителей к выходу». После этого, отмечается в материале, «девушек отпускали, а у мужчин сначала фотографировали документы». Также силовики посетили и клуб Chili, уточняется в статье.

Как рассказали E1.RU посетители клуба Duty Free, люди в «камуфляже, без опознавательных знаков» ворвались в клуб около трех часов ночи и стали подгонять посетителей к выходу. Несколько человек задержали, среди них — несовершеннолетние и мигранты. По словам очевидцев, правоохранители в балаклавах «вели себя агрессивно и расталкивали ничего не понимающих людей».

«На моих глазах людей закручивали, выводили из зала. Что именно было причиной — непонятно. Нам не говорили, по какой причине держат, больше всего возмущала неорганизованность людей в масках, приходилось самим создавать проходы для девушек и организованные очереди», — рассказал один из посетителей.

По словам очевидцев, девушек «выпускали без проблем, мужчин начали собирать и требовали предоставить документы».

«В районе 4:00 [06:00 мск] начали выпускать. За это время у выхода собралась толпа, было душно, одной девушке стало плохо, и она упала в обморок. Еле заставили людей в масках вывести ее на свежий воздух», — рассказал один из свидетелей.

В МВД сообщили изданию «Подъем», что в городе «проводились плановые профилактические мероприятия, направленные на поддержание общественного порядка, а также выявление и пресечение преступлений и правонарушений». В ведомстве также предложили тем, чьи права, по их мнению, были нарушены, обращаться в полицию или прокуратуру.