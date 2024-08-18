Военные следователи и представители УВД по Восточному административному округу (ВАО) Москвы провели миграционный рейд, сообщает 18 августа «Коммерсантъ». По его результатам десяткам иностранцев, которые недавно получили российское гражданство, вручили повестки в военкомат для постановки на учет.

Проверки проходили на автовокзале у метро «Щелковская», овощебазе и в хостелах ВАО, пишет газета.

17 августа следователь-криминалист Артем Ковалев рассказал РИА Новости, что в подмосковных Серпухове и Чехове несколько дней проходили рейды. Военные следователи и сотрудники ГИБДД проверяли документы граждан в общественных местах, в том числе возле торгового центра и железнодорожной станции. В результате десять иностранцев получили повестки.

29 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать инициативу, согласно которой новые граждане России будут обязаны вставать на воинский учет одновременно с получением паспорта. Через два дня Госдума единогласно приняла соответствующий закон. В начале августа его подписал президент России Владимир Путин.

Согласно закону, МВД будет обязано предоставлять сведения о мужчинах, которых решено принять в гражданство, в электронной форме. Для этого планируется применять единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Если новый гражданин не встанет на учет в военкомате, это станет основанием для прекращения его гражданства.

Один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что получившие российское гражданство граждане должны «действовать в логике не только соблюдения и уважения законов, но и подтверждения своими действиями готовности служению, отечеству и защите интересов России».

Закон о лишении приобретенного гражданства

Закон о лишении приобретенного гражданства действует в России с октября 2023 года. Он предусматривает изъятие паспортов за совершение преступлений примерно по 60 статьям Уголовного кодекса, в числе которых фейки о действиях властей и российской армии, дезертирство, бандитизм, незаконный оборот оружия и наркотиков, организация преступного сообщества и другие.

Впервые этот закон был применен в России в декабре 2023 года. Тогда паспорта изъяли у «двух приезжих мужчин», которые получили гражданство, но в итоге были осуждены за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Правозащитники в разговоре с RTVI утверждали, что закон противоречит российской Конституции, шестая статья которой гарантирует россиянам, что они не будут лишены своего гражданства и права его изменить. Аналогичную позицию высказывала и правительственная комиссия по законопроектной деятельности.