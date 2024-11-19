В «Ельцин-центре» в Екатеринбурге объяснили, что гендерно-нейтральные туалеты в здании были созданы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как пишет местное издание издание E1.ru, название уборных раскритиковал некий «блогер-патриот» (его имя не приводится), посчитавший, что речь идет об «отказе различать пол».

По информации на сайте «Ельцин-центра», гендерно-нейтральные туалеты находятся на первом, втором и третьем этажах (в ресторане «Барборис», в кафе «1991» и в Образовательном центре). В пресс-службе центра сообщили, что эти туалеты были задуманы еще при проектировке здания для людей с ограниченной возможностью передвижения.

«В рамках обеспечения доступной среды для людей, которые передвигаются на колясках, у нас есть туалеты с просторной кабинкой и специальными поручнями. Такие кабинки есть как в мужских и женских туалетах, так и одна кабинка, в которую можно заехать на коляске через общую дверь уборной», — рассказали в «Ельцин-центре» (цитата по E1.ru).

В беседе с изданием «КП-Екатеринбург» в пресс-службе центра объяснили, что туалеты оборудованы удобными поручнями, а дверь закрывается так, чтобы ее можно было открыть снаружи, если человеку потребуется помощь.

«Есть возможность вызова администратора, помощника. И в целом эта кабинка более просторная — с широким дверным проемом», — объяснили в центре.

Екатеринбургское издание 66.ru отмечает, что последние годы «Ельцин-центр» подвергается критике со стороны «провластной общественности». В прошлом году «Ельцин-центр» требовали проверить на предмет деятельности иностранного агента, однако Минюст заявил, что его невозможно признать иноагентом.

В ведомстве объясняли, что «Ельцин-центр» создан в соответствии с законом «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий», в соответствии с которым Минюст не может проводить проверки этой организации.

В декабре 2022 года на гендерно-нейтральные туалеты жаловался министр иностранных дел России Сергей Лавров, ранее посетивший заседание СМИД ОБСЕ в Швеции. Министр рассказывал, что в перерыве спросил, где туалетная комната, и ему показали дверь на общий туалет, что, по мнению дипломата, «не по-людски».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в начале этого года объяснил необходимость военных действий на Украине в том числе тем, что в украинских школах якобы обустроены гендерно-нейтральные туалеты, которые, по словам главы города, видели российские военные. Беглов подчеркивал, что российским ценностям это противоречит.