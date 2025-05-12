Елисейский дворец, комментируя странное поведение президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, которые пытались что-то спрятать от журналистов во время поездки в Киев, заявил, что «враги Франции» пытаются выставить носовой платок свертком с наркотиками.

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку наркотиками», — сказано в сообщении Елисейского дворца в X.

В публикации говорится, что такие «фейковые новости» распространяют «враги Франции, как внешние, так и внутренние». Свою публикацию дворец сопроводил фотографией салфетки перед Макроном.

«Это салфетка. Она для того, чтобы в нее сморкаться», — написано на снимке.

Накануне в соцсетях разгорелись споры из-за странного поведения президента Франции, канцлера Германии и премьер-министра Великобритании на видео Associated Press из купе поезда во время поездки в Киев. На записи заметно, как Макрон делает резкое движение рукой, пытаясь убрать со стола предмет, похожий на белый сверток.

Лидер партии “Патриоты” Флориан Филиппо, комментируя видеозапись, заявил, что трое «воинственных идиотов» почувствовали себя некомфортно, когда операторы явились в самый разгар их ночных посиделок.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также назвала кадры из поездки европейских лидеров в Киев “невероятными” и заявила, что их появление напоминает “приоткрытие миру завесы этого смрадного шабаша”.