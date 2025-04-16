Правительства стран Евросоюза и международные организации осудили приговор в отношении российских журналистов Антонины Фаворской, Артема Кригера, Константина Габова и Сергея Карелина, которые получили по 5,5 года колонии по делу о сотрудничестве с ФБК*. Заявления на этот счет опубликовали министерства иностранных дел Германии, Франции, Чехии, представительство ЕС.

Главный пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер назвала приговор «политически мотивированным», добавив, что журналисты должны быть освобождены «немедленно и без выдвижения каких-либо условий».

«То, как там [в России] обращаются с журналистами, действительно драматично», — заявил представитель МИД Германии Кристиан Вагнер. По его словам, немецкое правительство пытается помочь тем, кто подвергается преследованиям, но эти возможности сейчас «очень ограничены».

МИД Франции назвал приговор «очередным проявлением стремления российских властей подавить любое инакомыслие и запугать всех тех, кто пытается задокументировать нарушения прав человека». Ведомство призвало к «немедленному и безоговорочному» освобождению «всех преследуемых по политическим мотивам» и соблюдению международных обязательств в области права на информацию и доступа к ней.

Чешский МИД в соцсети Х осудил «уголовные дела в отношении независимых СМИ в России» и назвал приговор в отношении четырех журналистов «абсурдным».

Осужденных также поддержали организация «Репортеры без границ» (RSF) и Международный институт прессы (IPI). Директор адвокации и ассистанса RSF Антуан Бернар назвал судебный процесс «леденящим душу прецедентом», а приговор — «беззаконным». Координатор по вопросам адвокации IPI в Восточной Европе Кароль Лучка обвинил российские власти в использовании законов об экстремизме в качестве «инструмента преследования независимых журналистов и других критиков».

15 апреля Нагатинский суд Москвы приговорил Антонину Фаворскую (Кравцову), Артема Кригера, Константина Габова и Сергея Карелина к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима каждого по обвинению в сотрудничестве с экстремистской организацией. По версии следствия, они участвовали в создании материалов для ФБК*.

Журналистам запретили выезжать из страны в течение года и три года делать публикации в интернете. На оглашение приговора пришли представители посольств США, Франции, Германии, Нидерландов, Чехии и других стран. Сам процесс проходил в закрытом режиме на основании письма из Центра «Э» о якобы готовящихся провокациях со стороны команды Алексея Навального, писал РБК. Детали дела не раскрывались.

* ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена