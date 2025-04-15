Нагатинский районный суд приговорил журналистов Антонину Фаворскую (Кравцову), Артема Кригера, Константина Габова и Сергея Карелина к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима каждого по делу о сотрудничестве с экстремистской организацией. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

Суд проходил в закрытом режиме. Обвинение запрашивало для журналистов по 5 лет 11 месяцев колонии. По версии следствия, они участвовали в создании материалов для ФБК* и других ресурсов команды оппозиционера Алексея Навального. Все четверо внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Фаворская в течение двух лет освещала судебные заседания по делам Навального, делала репортаж о колонии «Полярный волк», где в последние месяцы жизни содержался оппозиционер, и серию фоторепортажей с Борисовского кладбища, где он похоронен.

Журналистку задержали в марте 2024 года после возложения цветов к могиле Навального и арестовали на 10 суток по протоколу о неповиновении полиции. На выходе из спецприемника ее снова задержали, а позже арестовали в качестве подозреваемой по делу об экстремизме.

В мае 2023 года Второй Западный окружной военный суд приговорил дядю Артема Кригера ― активиста движения «Солидарность» Михаила Кригера — к семи годам колонии по делу об оправдании терроризма и возбуждении ненависти из-за постов о взрыве возле здания УФСБ в Архангельске и стрельбе у здания спецслужбы в Москве.

Фаворскую обвинили в «сборе материала, изготовлении и монтаже видеороликов и публикаций для ФБК*». Бывший пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш** отрицала, что журналистка публиковала что-либо для ФБК*. Сама Фаворская заявляла, что ее преследуют «за статью о том, как Алексея Навального пытали», а также вменяют ей «помощь в организации похорон» оппозиционера.

Габов, по версии обвинения, принял участие в подготовке фото- и видеоматериалов для YouTube-канала «Навальный LIVE». Детали обвинения в отношении остальных фигурантов дела не публиковались.

Карелин снимал уличные опросы для YouTube-канала «Популярная политика», созданного сотрудниками ФБК*. По словам журналиста, он согласился на эту работу после консультации с юристом, не найдя в такой деятельности «ничего противозаконного». Кригер вел прямые эфиры от зданий судов во время громких процессов и брал интервью у российских оппозиционных политиков.

Как писала «Новая газета», прокуратура считает, что журналисты находились «под воздействием личного авторитета» Навального, а также интернет-«пропаганды деятельности» ФБК*. По версии обвинения, они «добровольно вступили» в «экстремистское сообщество», «разделяли противоправные замыслы» его создателей и руководителей и «приняли участие в его экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию политической и социальной обстановки» в России.

* ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена

** внесена Минюстом России в реестр иноагентов