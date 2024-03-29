Басманный районный суд Москвы отправил журналистку издания SOTAvision* Антонину Фаворскую в СИЗО до 28 мая по статье об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК). Как сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции, Фаворскую обвинили в подготовке материалов для созданного Алексеем Навальным «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)**.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Кравцовой (настоящая фамилия Фаворской — Прим. RTVI) Антонине Юрьевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть 28 мая 2024 года», — говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что журналистка обвиняется в «сборе материала, изготовлении и монтаже видеороликов и публикаций для ФБК**». По указанной статье Фаворской грозит до 6 лет лишения свободы.

Правозащитный проект «ОВД-Инфо»* накануне сообщал, что Фаворской вменяют размещение постов на платформах ФБК**. Пресс-секретарь Навального (теперь — Юлии Навальной) Кира Ярмыш* назвала «лживыми» предъявленные Фаворской обвинения, заявив, что та «ничего в ФБК** не публиковала». По словам Ярмыш*, суть обвинения состоит в том, что «журналистку обвиняют в журналистской деятельности». «Удивляться не приходится, но какой же мрак», — написала Ярмыш* в соцсети X.

По данным «Медиазоны»*, суд рассматривал ходатайство об аресте Фаворской в закрытом режиме. Сама журналистка возражала против закрытия процесса, настаивая, что пресса должна знать, в чем ее обвиняют.

«Изъяли у меня дома четыре резиновых уточки. Поймите абсурд всего этого процесса», — сказала Фаворская в зале суда (цитата по «Медиазоне»*).

Согласно SOTAvision*, Фаворская также крикнула в суде, что ее преследуют «за статью о том, как Алексея Навального пытали». Соответствующий текст за авторством Фаворской был опубликован в соцсетях SOTAvision* 6 марта.

Задержание Фаворской

Антонину Фаворскую задержали 17 марта недалеко от ОВД «Братеево» через три часа после возложения цветов на могилу Навального. В момент задержания она находилась в кафе рядом с метро с двумя другими журналистками — Анной (попросила не указывать ее фамилию) и Анастасией Мусатовой, отмечает «Медиазона»*.

Нагатинский районный суд 18 марта арестовал Фаворскую на десять суток по протоколу о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП) — по версии силовиков, она «демонстративно махала руками, хватала за форменное обмундирование, пыталась убежать». 27 марта, когда у Фаворской закончился арест, ее снова задержали на выходе из спецприемника «Сахарово» — на этот раз уже в качестве подозреваемой по уголовному делу.

Как сообщало тогда издание SOTAvision*, у спецприемника задержали также фотографа Александру Астахову и журналистку Анастасию Мусатову, которые пришли встречать Фаворскую. Они проходят по делу в качестве свидетелей; у всех троих прошли обыски.

Последние два года Фаворская освещала все судебные заседания по Навального. Она ездила во Владимирскую область — сначала в Покров, затем в Ковров, а когда Навального этапировали в ИК-3 особого режима «Полярный волк», сразу же отправилась в Харп и написала оттуда репортаж.

После того, как 16 февраля оппозиционер умер, Фаворская продолжала освещать последние судебные заседания, связанные с его исками к колонии во Владимирской области. Последние недели перед арестом журналистка внимательно следила за происходящим на Борисовском кладбище, где похоронили Навального.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов

** признан экстремистской организацией, деятельность в России запрещена