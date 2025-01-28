Евросоюз должен создать «Европейский космический щит» и объединить усилия своих стран-участниц по обороне космоса. Об этом заявил комиссар ЕС по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Европейские страны, отметил он во время выступления на 17-й Европейской космической конференции, должны рассмотреть варианты «создания общего европейского космического пространства для мониторинга угроз, включая военные угрозы».

Это может стать первыми шагами «на пути к созданию Европейского космического щита для объединения наших усилий по обороне в космосе», уточнил он.

Кубилюс заявил, что Россия и Китай стремятся доминировать в космосе и уже объединились для того, чтобы создать общую лунная станцию.

«Мы не можем оставить космос на откуп агрессивным авторитаристам. Европа должна сохранить лидерство в космосе», — сказал он.

Отдельно Кубилюс заявил, что хотя такие «космические предприниматели», как Илон Маск и другие крупные бизнесмены с большими амбициями, занимаются «захватывающими вещами», ЕС не должен оставаться в стороне, потому что иначе «мы рискуем оказаться в стагнации».

Сейчас, как пишет Politico, ЕС тратит на космические проекты около 2 млрд евро в год. Кроме того, правительство Италии ведет переговоры с компанией Маска SpaceX о предоставлении услуг Starlink. Стоимость сделки — около 1,5 млрд евро.

Ранее обозреватель американского издания The Hill Марк Уиттингтон допустил, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить России активное взаимодействие в космической отрасли в обмен на прекращение военного конфликта на Украине.

В частности, по мнению колумниста, США могут пригласить Россию принять участие в космической программе «Артемида», а также предоставить ей доступ к американским технологиям и поставщикам оборудования — например, компании SpaceX.

В «Роскосмосе» в ответ на запрос RTVI прокомментировать предположение Уиттингтона заявили, что этот вопрос находится не в ведении российского космического агентства.