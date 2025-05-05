Поголовье свиней в Европе может превратиться в «опасную вирусную лабораторию», если его затронет международная вспышка птичьего гриппа. Об этом заявил The Financial Times (FT) исполнительный директор Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) Бернард Урл.

«Птичий грипп, безусловно, является особым случаем в том смысле, что он все больше распространяется от птиц к млекопитающим», — отметил Урл.

Если патоген начнет циркулировать среди свиней, есть риск того, что он может обменяться генетическим материалом с человеческим гриппом и начать передаваться между людьми, пояснил Урл. Свиньи представляют особую угрозу, поскольку за счет своей биологии становятся «эффективными переносчиками» патогенов как от птиц, так и от людей.

Вспышка вируса H5N1 в США, начавшаяся в марте 2024 года, распространилась на домашнюю птицу по всей стране и на молочный скот в 17 штатах. Американские власти подтвердили десятки случаев заражения людей и один случай смерти. В Орегоне птичьим гриппом заразились свиньи на ферме, а Великобритания в марте объявила о заражении овец.

В Европе насчитывается 133,6 млн голов свиней против 75,8 млн в США. По словам Урла, ситуация с птичьим гриппом в Европе «относительно хорошо контролируется», хотя вспышки среди домашней птицы привели к забою миллионов особей. Власти, включая EFSA, работают над реализацией мер биобезопасности, включая закрытие ферм и мониторинг штаммов перелетных птиц.

Другие опасные заболевания животных в Европе включают африканскую чуму свиней, блютанг (катаральная лихорадка овец) и ящур, перечислил собеседник FT. Изменение климата приводит к распространению на континенте мошек — переносчиков блютанга. Вспышка ящура в Германии, произошедшая в январе 2025 года, стала первой за 40 лет и «по-настоящему неожиданной», отметил Урл.

Позже вспышка ящура затронула фермы в Словакии и Венгрии, что привело к забою тысяч животных и закрытию нескольких пограничных переходов между странами.

По словам Урла, стандарты безопасности пищевых продуктов в ЕС, как правило, «очень высокие», но рост числа устойчивых к антибиотикам патогенов в животноводстве является «серьезной общественной проблемой».

В конце 2024 года Роспотребнадзор предупредил о высоком риске перехода птичьего гриппа на людей. В феврале ведомство сообщило об обнаружении в Сахалинской области мутации гриппа птиц, которая может увеличивать способность вируса А(H5N1) заражать млекопитающих.