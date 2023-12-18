Некоторые официальные лица Евросоюза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы полноценно утвердить выделение пакета помощи Украине, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, страны-члены ЕС могут применить статью 7 договора о Европейском союзе 2007 года. Она предусматривает лишение государства избирательных прав в связи с нарушением европейского законодательства.

Источники издания подчеркивают, что принятие такого решения может быть заблокировано другими странами-участницами Евросоюза. Однако, как отмечают собеседники FT, после смены правительства в Польше у Венгрии больше нет «гарантированного защитника» в ЕС. При этом многие государства «нервничают» из-за потенциального лишения Будапешта права голоса и называют этот шаг «самым мощным оружием ЕС против государства-члена».

Некоторые европейские чиновники считают, что большее влияние на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана окажет не блокировка права голоса, а полная изоляция страны внутри ЕС. Если этот шаг не сработает, то 26 оставшихся стран-участниц Евросоюза могут заключить соглашение о выделении Украине нового пакета помощи без участия венгерской стороны. Однако на реализацию этого шага потребуется значительное количество времени, а само решение будет «лишь краткосрочным», указывает Financial Times.

«Возможно, Венгрия может создать больше проблем. Возможно, Венгрия сможет заставить нас использовать несколько других инструментов [в вопросе принятия нового пакета помощи Украине]. Однако в конечном счете Венгрия не сможет помешать нам предоставить деньги Украине», — подчеркнул высокопоставленный чиновник ЕС, присутствовавший на саммите лидеров стран-участниц ЕС в Брюсселе.

15 декабря Будапешт заблокировал пакет помощи Украине на €50 млрд. Агентство Reuters со ссылкой на официальные лица писало, что «компромиссное» бюджетное предложение, которое выдвинул глава Европейского совета Шарль Мишель, поддержали все страны-участницы ЕС, кроме Венгрии.

Как отмечает Financial Times, отказ Орбана искать компромисс по ключевому вопросу безопасности ЕС встревожил даже тех, кто спорил с ним в течение многих лет. «Даже по меркам Орбана это было молниеносное выступление, которое сбило с толку его партнеров», — пишет газета.

Шарль Мишель указал, что Евросоюз вернется к обсуждению вопроса о выделении финансовой помощи Украине в январе 2024 года. По словам премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, у стран-членов ЕС «еще есть время, в ближайшие несколько недель Украина не останется без денег».