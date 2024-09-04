Процесс вступления Грузии в Евросоюз (ЕС) фактически приостановлен. Об этом говорится в официальном заявлении политико-экономического объединения, которое опубликовало представительство ЕС в Тбилиси.

«ЕС напоминает, что процесс вступления Грузии фактически приостановлен, и призывает власти вновь вернуться на путь интеграции в Евросоюз», — говорится в сообщении.

Заявление сделано на фоне принимаемого в парламенте Грузии пакета законопроектов «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», который запрещает в стране пропаганду ЛГБТ*. В представительстве ЕС считают, что новый закон «подрывает основные права грузинского народа и создает угрозу дальнейшей стигматизации и дискриминации части населения».

Евросоюз назвал поддержку грузинского законопроекта в парламенте «поспешным» и осудил его. В представительстве порекомендовали властям Грузии пересмотреть норматив, иначе отношения Тбилиси и ЕС осложнятся и станут еще более напряженными, следует из заявления.

4 сентября парламент Грузии во втором чтении принял пакет законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». За норматив проголосовал 81 депутат при кворуме из 50 человек. Против никто не выступил. В то же время основная часть оппозиционных политиков бойкотировала пленарное заседание.

Пакет законопроектов под названием «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» состоит из одного общего норматива и 18 вытекающих из него законопроектов, которые предполагают изменения в Гражданский и Трудовой кодекс Грузии, а также законодательство об образовании. Поправки предусматривают запрет однополых браков и операций по смене пола, полный запрет пропаганды ЛГБТ* в образовательных учреждениях, СМИ, литературе и кино, а также запрет митингов, собраний и демонстраций, направленных на пропаганду однополых отношений.

В начале июля посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский объявил о приостановке процесса евроинтеграции страны. По его словам, одной из причин такого решения стал также принятый в Грузии закон об иноагентах — «закон о прозрачности иностранного влияния», который, по словам дипломата, противоречит европейскому кодексу.

В середине мая грузинский парламент в окончательном третьем чтении принял закон об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния»), который оппозиция называет «российским». Рассмотрение документа сопровождалось масштабными протестами и драками депутатов в парламенте, несколько раз протестные акции перерастали в столкновения с силовиками.

* «международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено