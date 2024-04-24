Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс рекомендовал православным монастырям в республике, которые связаны с Русской православной церковью (РПЦ), добровольно выйти из подчинения Московского патриархата. В случае отказа эстонские власти пригрозили закрытием приходов, передает телеканал ERR.

По его данным, 23 апреля министр внутренних дел Эстонии посетил Пюхтицкий Успенский женский монастырь в деревне Куремяэ. Ляэнеметс признал, что цель его визита заключалась в попытке разъяснить необходимость отделения эстонского прихода от РПЦ. Он также заверил руководство монастыря, что правительство не будет вмешиваться в религиозные вопросы.

В то же время, по словам главы эстонского МВД, власти могут обратиться в суд для принудительного закрытия монастырей, если они откажутся добровольно разорвать связь с Московским патриархатом.

«Конечно, с теми [монастырями и церквями], которые непосредственно подчиняются патриарху Кириллу, проблема в том, что если они не примут эти решения сами, государству в какой-то момент придется через суд принудительно прекращать их деятельность. Тогда ситуация усложнится, но есть и возможные решения, которые обязательно найдутся», — передает слова Ляэнеметса ERR.

Министр также заявил, что ситуация связана с угрозой национальной безопасности, которая исходит от поддерживающей боевые действия на Украине РПЦ. При этом Эстонская православная церковь Московского патриархата канонически связана с Русской православной церковью, заметил он. По словам Ляэнеметса, правительство Эстонии намерено разорвать и канонические, и юридические отношения приходов в республике с Москвой.

В самом Пюхтицком монастыре отметили, что для смены юрисдикции прихода эстонскому правительству необходимо обратиться к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Сам же монастырь в соответствии с уставом не может «инициировать отказ от ставропигиального статуса», то есть от подчинения московскому патриарху, говорится в пресс-релизе на сайте монастыря.

«Для обители единственно допустимым результатом процесса отмены ставропигии является гарантия правительства Эстонской республики свободы выбора монастырем юрисдикции и никакого давления в этом вопросе монастырь испытывать не должен», — также отмечается в заявлении монастыря.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сравнил действия эстонского министра с бывшими в советское время уполномоченными по делам религии.

Легойда заметил, что «в те времена Русской Церкви навязывалась политическая идеология под угрозой закрытия храмов и репрессий священников». Сейчас эстонские власти применяют те же методы, заключил он.

Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь открылся в 1891 году. В июне 1990 года в приход получил звание ставропигиального, что значит «перешел в непосредственное подчинение Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси» — на тот момент Алексию Второму. Обитель «обязана ему самим своим существованием», говорится на сайте монастыря.

В середине апреля глава эстонского МВД предложил парламенту признать РПЦ террористической организацией. Ляэнеметс тогда отметил, что решение парламента не повлияет на прихожан Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата и что храмы не будут закрыты. Но связь с Москвой будет отрезана, поскольку она несет угрозу безопасности Эстонии, добавил он.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал заявление Ляэнеметса «театром абсурда».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также раскритиковала заявление Ляэнеметса. «Все признаки душевного нездоровья налицо», — написала она в своем телеграм-канале.