Спасательный департамент Эстонии выпустил рекомендацию для граждан страны, в которой говорится о необходимости проверить запасы еды, воды, лекарств, альтернативных источников освещения и настольных игр в преддверии отключения от единого энергокольца стран Балтии с Россией и Беларусью (БРЭЛЛ). Об этом сообщает издание ERR.

«Самое важное — это еда и вода. Воды необходимо 3 литра на человека в сутки. Еда должна быть длительного хранения, и которую ваша семья ест. Конечно, запасенная еда должна быть такой, которую можно употреблять сразу, то есть не требующая длительного приготовления», — заявила сотрудник бюро по предупреждению рисков Кайса Нийло.

Она перечислила среди основных необходимых запасов средства первой помощи, лекарства от головной боли и пластыри. Помимо этого, отметила Нийло, необходимо озаботиться наличием альтернативных источников освещения, аккумуляторов, портативного радио, газовых горелок и игр, которые помогут скоротать время.

Она также напомнила, что помимо наличия всех необходимых средств на случай отключения электричества дома, нужно также учесть и другие варианты, которые могут помочь при возникновении кризисной ситуации.

«Например, автомобиль. В нем есть радио, а при необходимости можно зарядить устройства, если под рукой есть переходники и провода. Кроме того, в таком небольшом пространстве легче сохранить тепло. Главное, чтобы машина была заправлена — зачастую достаточно и половины бака», — пояснила Нийло.

Говоря о том, в пользу какого варианта лучше сделать выбор, она посоветовала учитывать семейный бюджет и исходить из проверенных повседневных нужд.

В то же время ERR обратило внимание на результаты опросов Спасательного департамента, которые показывают, что около трети населения страны не готовится к кризисным ситуациям даже на фоне новостей о грядущем отключении от электрического кольца, объединяющего энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы.

«Именно сейчас мы снова говорим о подготовке, о которой говорили не раз за последние годы, надеясь, что наши слова будут восприняты более серьезно. Сейчас — отличная возможность пересмотреть свои действия и планы. Даже если ничего не произойдет, ваши знания и готовность останутся с вами», — заявил глава кризисного бюро Южного спасательного центра Эстонии Сильвер Конкси.

Издание также отметило, что после чрезвычайного положения, которое было введено в связи с пандемией коронавируса в 2020 году, ключевые учреждения страны приняли меры, направленные на усиление подготовки ко временным отключениям электричества.

«Мы испытали систему довольно жестким методом: отключали рубильник на разных водозаборах и проверяли, запускаются ли резервные генераторы и работают ли они. Они проработали шесть часов, в течение которых мы замеряли расход топлива», — заявил глава Тартуского водоканала Тоомас Капп.

В то же время, Капп напомнил, что «проблема может возникнуть в любой момент» из-за непредвиденных инцидентов, таких как выход кабеля из строя или пожара на подстанции.

Власти Литвы, Латвии и Эстонии впервые провели испытания по выходу из единого энергокольца с системами России и Беларуси, которое было оформлено соглашением от 7 февраля 2001 года, в апреле 2024 года с целью интеграции со странами ЕС и Скандинавии.

Эстонский премьер-министр Кристен Михаил допускал, что при отключении от БРЭЛЛ «худшим сценарием» может стать отключение электричества сроком на 72 часа. Оператор национальных электросетей Elering сообщил, что для поддержания стабильной частоты после отключения от БРЭЛЛ планируется потратить около 60 млн евро.