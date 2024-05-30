Президент Эстонии Алар Карис подписал законопроект, позволяющий конфисковать замороженные российские активы для их дальнейшей передачи Украине «в целях восстановления» страны. Об этом говорится в заявлении на сайте президента республики.

Карис также отметил, что закон предполагает изъятие активов у определенного числа россиян, которые непосредственно связаны с военными действиями на Украине или участвуют в них.

«Согласно закону, экспроприировать и использовать в качестве компенсации можно только имущество тех, «чья связь с совершением противоправного деяния или пособничеством ему установлена ​​и достаточно доказана»», — говорится в заявлении эстонского президента.

В нем уточняется, что речь идет о тех, кто «активно участвовал в совершении военной агрессии» или нарушил правила ведения военных действий.

Карис отметил, что факт нахождения владельца замороженных активов под санкциями ЕС не будет основополагающим. Он отметил, что санкционные ограничения касаются «более широкого круга лиц», чем тех, кто может подпасть под действие эстонского закона. По его словам президента, главное условие для изъятия активов — «собственная незаконная деятельность лица и причиненный им ущерб».

Также Карисы допустил, что закон может вызывать вопросы со стороны юридического сообщества, «но парламент должен иметь возможность принимать политический выбор даже в такой неоднозначной ситуации». По мнению эстонского президента, «правовая ясность» выработается со временем в ходе судебных разбирательств по изъятию каждого актива.

В середине мая законопроект о конфискации замороженных российских активов поддержал парламент Эстонии. За его принятие проголосовали 65 депутатов, трое высказались против инициативы. Согласно документу, решение об изъятии активов будет принимать эстонский МИД. Для владельца предусмотрена возможность обжаловать это решение через суд.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отмечал, что республика стала первой страной, утвердившей законодательную норму об изъятии российских замороженных активов. Он выразил надежду, что Таллин создаст прецедент, после чего другие европейские страны также начнут «делать реальные шаги» для оказания помощи Украине.

По словам Цахкны, сумма замороженных российских активов в Эстонии составляет порядка €37-39 млн.

Москва называла решение эстонских властей воровством и нарушением международного права.