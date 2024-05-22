В середине мая парламент Эстонии поддержал законопроект, который позволяет использовать замороженные российские активы для помощи и восстановления Украины. Республика стала первым государством, принявшим подобный правовой акт. О деталях этого решения и возможных последствиях со стороны России в интервью эстонскому телеканалу ETV+ рассказал министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.

Зачем Эстония приняла закон о конфискации российских активов

Мы были первыми, кто направил 1,5% ВВП на помощь Украине. Мы были в числе первых, кто заключил двусторонние договоры о гарантиях безопасности, согласно которым мы в будущем будем выделять 0,25% от ВВП в качестве военной помощи. Одна из тем была посвящена тому, как сделать так, чтобы Россия отвечала за тот ущерб, который она нанесла Украине.

Эстония предусмотрела возможность изменить закон, чтобы использовать российские замороженные активы: как активы российского Центробанка, так и активы российских олигархов.

Если закон вступит в силу, то мы сможем создать прецедент, чтобы показать, что это работает и что, опираясь на европейское право, можно использовать российские замороженные активы для военной помощи Украине.

О сумме средств замороженных активов

Мы не говорим о больших суммах — в Эстонии это €37-39 млн замороженных активов, которые связаны с удобрениями, оказавшимися под санкциями.

Чего мы хотим достичь — так это того, чтобы Украина использовала средства России вместо денег наших налогоплательщиков, которые мы сейчас передаем в поддержку Украине. Это вопрос справедливости, и здесь у Эстонии очень четкая позиция.

Почему другие страны не спешат принимать подобный закон

В Европе, видимо, боятся ответных шагов России, например, экономических. Это создает определенное беспокойство.

Мы не должны бояться России и должны делать реальные шаги. Очень надеюсь, что при поддержке США и Великобритании появится смелость и у других стран «Большой семерки».

Уточню, что мы говорим о миллиардах — о €300 млрд замороженных активов в ЕС. И это наносит реальный удар по экономике России. Это бьет по активам олигархов и дает очень четкий посыл, что такого времени, которое было раньше, уже не будет.

Об угрозах Эстонии и ответных мерах России

Каждый раз, когда мы делаем шаг вперед, следует болезненная реакция от режима [президента России Владимира] Путина. Последняя очень болезненная реакция была от главы Чечни [Рамзана] Кадырова, который призвал к ракетному нападению на Эстонию. Но это не стоит воспринимать всерьез.

Это показывает, насколько болезненно бьет использование российских замороженных активов по действующему режиму. Так что в любом случае — это правильное решение.

И это определенно политический шаг. К тому же, Эстония никак не связана с Россией экономически. У Москвы небольшое экономическое влияние на Таллин. Мы можем не бояться того, что Россия попытается сделать. Не вижу никаких шагов, которые Россия могла бы сделать против нас, чтобы было пропорционально.

Могут санкционировать предприятия Эстонии, которые работают с Россией. Но в эскалацию — в то, что Россия нападет на Эстонию, я просто не верю. Потому что Путин боится Эстонии, потому что мы являемся членом НАТО. Путин скорее пугает.

Наш посыл четкий. Во-первых, бизнес с Россией — это неправильно. Экономические отношения с Россией так или иначе поддерживают российскую военную машину. А также нужна политическая смелость, чтобы вместо денег наших налогоплательщиков призвать к ответу Россию.

Россия — не правовое государство. В России может случиться все что угодно, и обсуждать с ней что-то невозможно. Россия уже сегодня нападает на нас гибридно. Организует на эстонской территории гибридные атаки. Всем известно, что Россия устраивает и сбои в GPS-сигналах, что представляет опасность и для авиасообщения. Поэтому предположить, что там могут сделать, или не сделать — это находится вне правовой сферы.

О несоответствии законопроекта Конституции Эстонии

Мы должны пройти процесс государственного суда: он пересматривает законы и в соответствии с Конституцией принимает решения. По нашей оценке, это соответствует Конституции. Там есть один вопрос, который касается защиты частной собственности.

Раньше такого прецедента не было ни у нас, ни в Европе. Это сознательное решение со стороны правительства, и мы считаем, что такое нарушение оправдано с точки зрения принципа справедливости. Но конечное слово будет за госсудом.

Конечно, этот процесс займет время — месяцы, может, в течение этого года будут приняты финальные решения. Важно понять, что это долгий процесс, и в плане будущего — построение Украины займет десятилетия. Так что это время стоит такой инвестиции.