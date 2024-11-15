В Финляндии приставы арестовали более 30 российских объектов недвижимости в дополнение к десяти квартирам, конфискованным в октябре. Об этом сообщает агентство STT.

Стоимость новых конфискованных объектов превышает €10 млн. Арестованное ранее российское имущество также оценивалось в десятки миллионов евро, передает STT.

Решения по аресту собственности России в Финляндии произведены по иску шести компаний Украины — «Укргаздобыча», «Укртрансгаз», «Укртранснафта», «Черноморнефтегаз», «Нафтогаз Украины» и дочернего общества «Газ Украины». Согласно решению приставов, одним из конфискованных объектов стал Российский центр науки и культуры (РЦНК). Также суд наложил арест на квартиры и имущество лиц, связанных с гражданами, находящимися в санкционном списке Евросоюза.

Помимо недвижимости в Хельсинки, среди более чем 40 арестованных российских объектов фигурируют расположенные в Турку, Киркконумми, Сиунтио и Сальтвике, отмечает агентство STT. Еще три конфискованных объекта находятся на Аландских островах и включают приморский участок в Хеггесбиле площадью около 21 га, пишет Yle. По данным издания, эта земля использовалась для отдыха российских дипломатов.

«Нафтогаз» отмечал, что решение об аресте отдельных российских активов на территории Финляндии — «промежуточный шаг по пути к фактическому взысканию активов» России в пользу «Нафтогаза». Само же взыскание связано с постановлением гаагского суда об убытках, которые якобы понесла украинская энергетическая компания в 2014 году, после утраты активов в Крыму.

«Мы стали еще на шаг ближе к восстановлению справедливости. В то же время мы предпринимаем активные действия по выполнению арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, где есть российские активы», — говорил глава группы «Нафтогаз» Алексей Чернышов.

Президент Финляндии Александр Стубб назвал арест российской недвижимости на территории страны судебным, а не политическим решением. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя его слова, заявила, что «просто суды в натовских странах стали политическими».

В разговоре с RTVI Захарова добавила, что любые неправомерные решения не останутся без ответа.