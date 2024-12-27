Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства обратился к премьеру Михаилу Мишустину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбами обеспечить поддержку семьям участников военной операции на Украине и предотвратить нарушение их прав. Соответствующие запросы, подписанные главой комитета Ниной Останиной, есть в распоряжении RTVI.

О выплатах детям военных

В думском комитете отреагировали на публикацию на сайте Генпрокуратуры от 27 декабря, из которой следовало, что в Челябинской области пособия детям участников СВО поставили в зависимость от регистрации родителей на территории региона.

Речь идет о ежемесячных выплатах детям военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе СВО, которые ввел своим указом президент Владимир Путин 26 декабря. Размер этой выплаты должен быть равен прожиточному минимуму для ребенка в регионе его проживания.

Жительница поселка Межозерный Челябинской области пожаловалась на нарушение прав своего сына, учащегося в колледже, и добилась проведения проверки со стороны Генпрокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий было установлено, что выплата социальных пособий детям участников СВО поставлена в зависимость от регистрации родителей на территории Челябинской области», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

По инициативе ведомства в регионе приняли закон о выплатах детям участников СВО вне зависимости от места регистрации родителей.

Во избежание подобных ситуаций думский комитет по защите семьи попросил Мишустина поручить подготовить рекомендации для должностных лиц, ответственных за предоставление таких выплат, и опубликовать алгоритм их получения «в доступном по форме и содержанию виде».

Комитет направил отдельное обращение генпрокурору Краснову.

«Просим Вас <…> дать поручение провести всестороннюю проверку указанных обстоятельств в других субъектах Российской Федерации и в случае установления нарушения законности принять меры прокурорского реагирования. Необходимо защитить детей наших защитников и обеспечить уверенность всех членов семей участников СВО, что подобное больше не повторится», — говорится в письме Останиной.

Об избавлении семей участников СВО от штрафов за нарушение договора о целевом обучении

Комитет Госдумы по защите семьи также обратился к Мишустину с предложением пересмотреть условия расторжения договора о целевом обучении для членов семей участников СВО по их инициативе.

Как напомнила Останина, договор о целевом обучении предполагает, что гражданин получает профессиональное образование, а потом — гарантированное трудоустройство в конкретную организацию в соответствии с полученной квалификацией. Если гражданин расторгнет договор в одностороннем порядке и не исполнит обязательство отработать определенный срок после учебы (от трех до пяти лет), то с него взимают штраф в размере суммы, потраченной из бюджета на его обучение.

«Семьи участников специальной военной операции могут столкнуться с такой ситуацией, когда продолжение трудовой деятельности в определенной организации супругой или детьми военнослужащего затруднительно или невозможно. Например, при вынужденном переезде в другой город, где проживают родственники, которые могут помочь с воспитанием детей и в других вопросах, пока их отец защищает нашу Родину», — описала возможный сценарий Останина.

Отметив, что в такой ситуации семье придется выплачивать штраф, комитет призвал принципиально пересмотреть условия договора о целевом обучении.

Также депутаты предложили путем изменения действующего законодательства о целевом обучении сократить максимальный срок обязательной работы по договору после учебы с нынешних пяти лет, чтобы исключить негативное влияние этого фактора на семейный бюджет участников СВО.