Приносить присягу гражданина России с 14 лет при приобретении гражданства предложили депутаты комитета Госдумы по делам СНГ во главе с Леонидом Калашниковым, передает корреспондент RTVI. Внесенный в Госдуму законопроект снижает с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу.

По действующему законодательству, решение о приеме в гражданство Российской Федерации вступает в законную силу со дня принесения присяги. Если присяга не принесена в течение одного года со дня принятия решения, оно считается недействительным со дня его принятия.

Авторы обратили внимание на то, что «имеют место случаи отказа заявителей от принесения присяги». В связи с этим парламентарии предлагают закрепить норму, по которой в случае отказа от принесения присяги решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным.

Принятие закона будет способствовать «повышению патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации», говорится в сопроводительных материалах.

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в бюджете на текущее содержание Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел, следует из сопроводительных документов.

Принесение присяги гражданина при получении российского гражданства было введено по инициативе президента Владимира Путина. Согласно процедуре, получатель читает текст о том, что он принимает гражданство добровольно и осознанно, а также клянется:

— соблюдать Конституцию и законы страны, права и свободы россиян,

— исполнять гражданские обязанности, защищать свободу и независимость государства, — хранить верность России, уважать ее историю, культуру и традиции.

После этого получивший российский паспорт человек ставит подпись на бланке.

С 23 ноября 2024 года получившие российские паспорта иностранные граждане могут лишиться его, если не принесут присягу гражданина.