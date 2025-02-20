Украинские войска после вторжения в Курскую область потеряли более 62 тыс. бойцов элитных частей и около 5,6 тыс. единиц ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники). Об этом изданию «Красная звезда» сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

Генерал-полковник отметил, что после вторжения в Курскую область Украине удалось достичь «кратковременного медийного эффекта», но она, по его словам, не добилась «главной цели — срыва наступления российских войск в Донбассе».

«Наоборот, за счет снятия с данного направления значительного количества подготовленных воинских частей ВСУ темпы продвижения Вооруженных сил России только возросли», — сообщил Рудской.

По его словам, в Курскую область для отражения атаки противника были отправлены «хорошо подготовленные соединения ВДВ и морской пехоты», сейчас инициатива у России.

Российские войска вернули 64% территорий Курской области, которую ранее захватили ВСУ, это более 800 кв. км. По его словам, в общей сложности изначально противник удерживал 1268 кв. км.

О том, что ВСУ изначально заняли в Курской области 1268 кв. км, Минобороны России сообщало 17 января. В ведомстве уточняли, что за время проведения контртеррористической операции в регионе были освобождены 63,2% (или 801 кв. км) от изначально занятой противником территории.

В конце октября 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ в Курской области окружены и заблокированы, а стабильное управление украинскими войсками в регионе потеряно. В начале ноября глава государства выразил уверенность, что Курская область будет зачищена от ВСУ.