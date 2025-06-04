В немецком городе Хюрт, расположенном в 11,2 км от Кельна, автомобиль въехал в группу учащихся начальной школы. Два ребенка пострадали, пишет Bild.

Представитель окружной полиции уточнил, что один ребенок получил тяжелые травмы, второй — легкие. Bild отмечает, что пока неясно, есть ли еще пострадавшие.

По данным издания, авария произошла около 12:15 по местному времени (13:15 мск). Территорию рядом с местом происшествия оцепили, работает два спасательных вертолета. Правоохранители предполагают, что это был несчастный случай, поскольку «никаких доказательств преднамеренного действия» нет.

В начале мая автомобиль Mercedes Gelandewagen врезался в толпу в немецком Штутгарте. Издание T-online писало, что ранения получили восемь человек, в том числе пятеро детей. Состояние трех пострадавших оценивалось как тяжелое, в результате 46-летняя женщина скончалась.

Полиция установила, что авария была несчастным случаем. Один из очевидцев произошедшего рассказал, что водитель Mercedes пытался повернуть на высокой скорости, но не смог этого сделать и наехал на пешеходов.