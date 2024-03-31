Глава немецкой оборонной компании MBDA Томас Готтшильд объяснил, что предприятие перестало производить дальнобойные крылатые ракеты Taurus, поскольку для этого необходим новый заказ от федерального правительства. Об этом он заявил в интервью Augsburger Allgemeine.

Готтшильд отметил, что производственная линия для Taurus, испытательное оборудование и соответствующие цеха по-прежнему доступны, а компания может заняться выпуском ракет «в любое время». Однако, согласно закону, оборонная промышленность Германии не может производить запасы техники без наличия соответствующих заказов от государства. При этом такой механизм, по словам главы MBDA, необходим для компаний, поскольку они не могут предоставлять продукцию на следующий день после заказа.

«Оборонная промышленность не может творить чудеса: мы получаем заказ сегодня и можем поставить его завтра — это не работает. Поэтому в беседах с политиками мы всегда подчеркиваем, насколько сильно мы зависим от возможности планировать заказы. Оборонная промышленность нуждается в долгосрочных заказах, чтобы в будущем иметь возможность в кратчайшие сроки предоставить свой потенциал», — пояснил Готтшильд.

Он отметил, что паузы в производстве, как это произошло в случае с Taurus, становятся проблемой для промышленности, поскольку поставщики, «которые часто являются малыми и средними компаниями, <…> не могут позволить себе содержать производственные линии». «Поэтому, если бы мы получили новые заказы на Taurus, нашим поставщикам пришлось бы сначала реорганизоваться и, например, обеспечить себя необходимым сырьем», — добавил он.

Среди прочего Готтшильд подчеркнул, что оборонная промышленность Германии нуждается в базовой загрузке производства, чтобы продолжать выпуск определенных видов вооружений.

«Нам не всегда нужно производить на полную мощность, достаточно того, что мы поддерживаем цепочки поставок, поддерживаем в актуальном состоянии испытательное оборудование и сохраняем квалификацию рабочей силы. Тогда в чрезвычайной ситуации, как сейчас, мы сможем быстро нарастить производство», — убежден он.

Taurus обладает высокой дальностью действия и может летать на расстояние более 500 км, рассказал Готтшильд. По его словам, этот профиль возможностей очень востребован на Украине, в частности, для борьбы с логистическими цепочками и стратегическими объектами. «Именно поэтому этой теме сейчас уделяется столь пристальное внимание», — считает он. Кроме того, эта ракета способна летать очень низко, даже через долины, что делает ее «немного особенной». Радары и другие разведывательные приборы замечают Taurus с большим опозданием, подчеркивает глава MBDA.

Обсуждение возможных поставок Taurus на Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает против поставок Taurus Украине. Свою позицию он вновь подтвердил 13 марта. Шольц объясняет ее тем, что Берлин не станет поставлять Киеву оружие, применение которого потребует участия немецких военнослужащих.

Между тем оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) уже трижды за 2024 год предлагал отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты. В последний раз Бундестаг (парламент ФРГ) рассматривал требование фракции 14 марта. Тогда против проголосовали 495 депутатов, за — 190, еще пятеро воздержались.

Предложение не поддержали депутаты от партий, входящих в правящую коалицию ФРГ: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). В то же время глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, а также зампредседателя бундестага Вольфганг Кубики (оба из партии СвДП) проголосовали за предоставление Украине ракет Taurus.

Томас Готтшильд, в свою очередь, подчеркнул, что поставлять ли Украине крылатые ракеты Taurus и на каких условиях — это политическое решение правительства Германии, которое он «не комментирует». Между тем он подчеркнул, что «с точки зрения украинцев, Taurus был бы важным дополнительным компонентом в нынешней ситуации».